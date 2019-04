Parot hizo mea culpa

"No sé qué está pasando, no tengo respuesta alguna. Hay un equipo con ganas de revertir la situación, pero no sé qué pasa", declaró el chileno Alfonso Parot _en la rueda de prensa que brindó en soledad_ con mucha desazón y buscando respuestas que hoy no aparecen.

"Hay que ser autocríticos, nosotros somos el problema. Cuando ganamos la Copa Argentina tampoco jugábamos bien. No encontramos respuestas, la verdad que el problema somos nosotros. Se va un técnico, viene otro y otro y no puede ser. No se como vamos a mejorar. Sólo nos queda seguir trabajando y responderle a Diego (Cocca) y a la gente en la cancha", agregó el jugador trasandino con un tono cargado de amargura por el momento del que no puede salir el conjunto auriazul. Y, sobre todo, haciendo responsable a los futbolistas por sobre el cuerpo técnico.

"La crítica de la gente es entendible. Me entristece, pero están en todo su derecho porque viajan a todos lados, vienen un lunes de lluvia y frío al Gigante y nosotros no estamos a la altura de Central. Me avergüenza perder siempre con cualquiera, es lamentable lo que estamos viviendo", concluyó Parot.

Cocca habló tarde

Diego Cocca no le encuentra la vuelta al equipo. Es cierto, tomó una formación armada, aunque también era consciente del desafío que tenía enfrente cuando fue seducido para hacerse cargo del plantel y reemplazar a Ferrari. Por eso se tomó su tiempo para hablar. Lo hizo después de reunirse durante un largo rato con los dirigentes. "Esto es duro porque practicamos fuerte y el equipo mejoró en muchos aspectos, pero en la cancha no se ven las mejoras para poder ganar. Es duro y duele. No hay más por agregar, el plantel hace un esfuerzo y no concretamos". Y agregó: "La realidad es que dentro de la cancha no nos alcanza y no se ven esas mejoras como para poder ganar".

El entrenador, con gesto adusto y dolido por el momento que le toca atravesar con el canalla, también habló de las posibilidades para el futuro en caso de encontrar el camino de los buenos resultados. "Si ganamos los dos encuentros que vienen podemos ingresar a la Copa Sudamericana y después tenemos el partido con Boca (la final de la Supercopa). No podemos decir nada más que esto. Hay que afrontar esto sacando resultados. No hay otra manera para dejar atrás esta situación que nos toca transitar", cerró.