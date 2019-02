Parot está en la mira y es duda para el clásico

En la jornada de ayer hubo una pequeña luz roja que se encendió pero que, entienden, estaría lejos de transformarse en una alarma. Tiene que ver con la molestia inguinal que acusó Parot, quien fue directamente preservado por el cuerpo técnico y no participó del ensayo futbolístico.





El chileno se mantuvo al margen del entrenamiento, pero confían en que no tendrá problemas para jugar el domingo. No obstante, hoy y mañana lo evaluarán detenidamente y por supuesto no será exigido. Su reemplazante en el fútbol de ayer fue el juvenil Facundo Rizzi.





Una a favor del defensor trasandino es que desde que llegó a Arroyito se perdió muy pocos partidos por lesión y su condición física lo ayuda. Por lo pronto, cuando avisó que tenía una molestia (en el psoas) el Patón junto al cuerpo médico decidieron preservarlo. De no llegar en buenas condiciones los candidatos a reemplazarlo serían Rizzi y Nahuel Molina, quien llegó como refuerzo.





También resonante fue el dato de la presencia de Riaño y la ausencia de Herrera. Desde la lógica no hay mucho que se pueda decir. El ex Boca, Independiente y Unión viene de ser titular contra Aldosivi y lejos está de generar algún tipo de sorpresa.





La posibilidad del Chaqueño se sostenía más por lo hecho en los últimos clásicos que por el repertorio que haya mostrado tras el reinicio de la competencia. No obstante, es el autor del único tanto que convirtió Central en este 2019 (ante Huracán). Se puede hacer mención a que físicamente no está al ciento por ciento, pero ayer hizo fútbol de manera normal para el equipo alternativo, aunque algunos minutos menos.





¿Qué tenía (o aún tiene) Herrera para ilusionarse? Las influyentes participaciones en los últimos tres clásicos, especialmente el que se disputó por Copa Argentina. Pero antes de eso también le había marcado a Newell's en los dos derby anteriores, en el 3 a 1 en el Coloso y en el 1 a 0 en el Gigante.





Suponiendo que físicamente está apto para jugar (sí es entendible que le falte algo de ritmo), seguramente el Patón considera que tenerlo en el banco de relevos sería una alternativa más que interesante. Pero más allá de eso está también la consideración que tiene de Riaño y, se supone, el balance positivo que haya hecho de quien llegó como refuerzo en el partido ante Aldosivi en el Gigante.





Al técnico le restan un par de entrenamientos todavía para probar antes de tomar una decisión, pero el hecho de que ayer haya estado Riaño desde el arranque y Herrera no haya tenido ningún minuto en el ensayo futbolístico es algo que, cuanto menos, marca algún tipo de tendencia.





Por lo demás, Bauza se hizo señas con la lógica. En el último partido Allione fue quien reemplazó al lesionado Jonás Aguirre y es por eso que Peluche tendrá un lugar en el clásico. Sí habrá una modificación posicional. Es que aquel día jugó casi todo el tiempo por izquierda, pero en esta ocasión el entrenador decidió hacerlo mover por el carril derecho, amén de que tenga libertad para trocar posiciones con Camacho.





Justamente Camacho era uno de los nombres sobre los que se habían abierto algunas dudas en el inicio de la semana, cuando en un trabajo táctico el Patón puso al Jarlan Barrera, pero la chance del colombiano parece no tener demasiado asidero por estos días (sí seguramente ocupará un lugar en el banco de suplentes).





Es más, la única modificación que Bauza hizo en el fútbol de ayer tuvo que ver con la salida de Camacho, pero quien ingresó en su lugar no fue Barrera, sino Maximiliano Lovera.





El Patón tiene todavía para probar alguna variante más. Espera poder contar ya con Parot y tal vez lo de ayer con Riaño lo hizo porque ya sabe lo que le puede dar Herrera, pero que en el ensayo futbolístico de la semana, el más importante por cierto, haya sido de esta forma pone a Riaño un escalón por encima del Chaqueño.



Los once del equipo alternativo



Además de analizar el funcionamiento del equipo titular, Bauza utilizó el fútbol de ayer para observar el rendimiento del alternativo, del cual saldrán los nombres que integrarán el banco de suplentes. Los once que hicieron las veces de sparring fueron: Ayala, Molina, Ortiz, Cabezas, Lovera, Ortigoza (debe una fecha de suspensión), Ojeda y Pablo Becker, Jarlan Barrera y Herrera.



