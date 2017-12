El primer análisis que debe hacerse es que por algo los equipos en pugna disputan la Copa Sudamericana y no la Libertadores. Es decir, por no haber quedado en la elite de sus respectivos campeonatos. Igual, las comparaciones no tienen sustento por el momento en que lograron sus pasaportes coperos. Es que mientras Newell's y Central clasificaron por el torneo que terminó a mitad de año, sus rivales brasileños lo hicieron por el Brasileirao que sí acaba de finalizar. Eso sí, las campañas de Atlético Paranaense y San Pablo no fueron buenas como tampoco la de los rosarinos en este semestre que se acaba de ir. La actualidad sí los muestra parecidos, con demasiados vaivenes como para pensar que se enfrentarán a cucos. Del otro lado, deben pensar exactamente lo mismo.

Paranaense enfrentará por segunda vez a un equipo argentino en la Copa Sudamericana. La primera fue por la misma Sudamericana del 2006, cuando dejó en el camino nada menos que a River Plate en 8º. Sin argentinos en sus filas, este año disputó la Libertadores y fue eliminado por Santos también en 8º, mientras que en el Brasileirao empezó muy mal, lo que motivó el primer cambio de técnico, logró nivelarse y dar pelea para la Libertadores en el medio del campeonato pero decayó hasta finalizar en el 11º lugar, en Sudamericana, lo que motivó que despidieran a su entrenador Fabiano Soares.

Hoy el rival de Newell's (febrero o marzo), que lo recibirá primero en Curitiba, no tiene entrenador y sondea al holandés Clarence Seedorf, laureado como jugador pero casi ignoto como técnico. Mientras que tras la derrota en el clásico la dirigencia leprosa ratificó a Juan Manuel Llop, los rojinegros brasileños hoy no tienen quien los dirija. La historia dice que Paranaense es uno de los que más creció en su país en este siglo, con 12 participaciones coperas (5 Libertadores y 7 Sudamericana) pero no llega bien.

Otro tanto puede aseverarse del rival de Central, por supuesto con muchísimo más peso continental y mundial. Desde aquella final de Libertadores que le ganó a Newell's en el 92, el club no paró de crecer. El peso de su historia quizás pueda balancear también un presente imperfecto. Pero al equipo acostumbrado a los trofeos internacionales (ganó 18, el último en 2013, contra "apenas" 6 nacionales) le fue mal en el Brasileirao, despidió a su ídolo Rogerio Ceni en su debut como DT porque estaba en descenso y zafó por sólo 7 puntos. El 13º puesto lo llevó a la Sudamericana, donde su última experiencia fue la eliminación en la 1ª fase en el Morumbí, este año ante Defensa y Justicia.

Newell's está 21º, Central 22º entre 28 equipos. Los rivales coperos terminaron debajo del top ten entre 20. Están parejos en eso de remarla de atrás.