Paredes, el único argentino

Leandro Paredes es el único argentino que figuró en el once ideal de la Copa América. El volante central, no el típico 5 de marca, figura entre 6 brasileños, 3 peruanos y un chileno, algo que está dentro de una lógica por ser los equipos finalistas y semifinalistas de la competencia que se adjudicó Brasil. Y no sorprende que no figure Lionel Messi, ya que apenas convirtió un gol de penal, no tuvo los rendimientos sobresalientes a los que acostumbra y, encima, protestó contra la Conmebol, por el VAR y no fue a la entrega de medallas.

En la formación al arco va el brasileño Alisson Becker (jugador de Liverpool), que sólo recibió el gol de penal en la final que marcó Paolo Guerrero.

La línea defensiva fue diagramada con tres jugadores: los locales Dani Alves (PSG) y Marquinhos (PSG) más el peruano Miguel Trauco (Flamengo).

En la mitad de la cancha se destacaron Leandro Paredes (Paris Saint Germain), el chileno Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), el brasileños Arthur (Barcelona) y el peruano Yoshimar Yotún (Cruz Azul).

Y en una delantera de tres futbolistas aparecen los campeones Gabriel Jesús (Manchester City) y Everton (Gremio), acompañados por el artillero de Perú: Paolo Guerrero (Inter de Porto Alegre).