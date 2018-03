Paranaense, un rival que marcha invicto

Invicto. Así marcha en este 2018 Atlético Paranaense, el rival de Newell's en la Copa Sudamericana. El equipo brasileño no perdió en los 15 partidos que jugó. En los 4 (3 empates y 1 victoria) de la Copa Brasil, en los que juegan sus principales jugadores. En los 11 del torneo Paranaense (7 victorias y 4 empates) con un equipo alternativo conformado por los habituales suplentes. El tema será con qué futbolistas afrontará los partidos ante la Lepra, el del choque de ida en Brasil del 12 de abril y la revancha en el Coloso prevista para el 10 de mayo. Es que dos días después del primer cotejo copero (14/4) iniciará la competencia en el Brasileirao, ante Chapecoense. Y una semana antes (4/4) tendrá como rival de la Copa Brasil nada menos que a San Pablo para buscar la clasificación a 8º de final. Y para la revancha, dos días después será anfitrión de Atlético Mineiro, por la 5ª jornada de la competencia más importante de su país.

Así es el presente de los rojinegros de Brasil que enfrentarán a los rojinegros del Parque. Con una competencia mucho más cargada que la de Newell's (ver aparte), con dos equipos prácticamente bien diferenciados, al punto que hasta el momento casi no intercambiaron conjuntos entre la Copa Brasil (similar a la Copa Argentina) y el torneo estadual paranaense (anoche al cierre de esta edición buscaban quedar primeros en su zona y estando ya clasificados a semifinales).

Habrá que esperar a la semana previa al choque para que confirmen la lista de buena fe con 30 futbolistas (la deben presentar 72 horas antes del primer partido, al igual que Newell's), por eso hoy se deben analizar sus dos equipos por separado.

En la Copa Brasil: Santos; Jonathan, Wanderson, Paulo André y Thiago Carletto; el chileno Pavez, Matheus Rossetto, Nikao y Raphael Veiga; Guilherme y Ribamar fueron los once que eliminaron por penales (6-5, tras igualar 1-1) a Ceará en los 32º de final de la Copa Brasil, el 15 de marzo. El técnico principal Fernando Diniz también tiene en cuenta para esta competencia, entre otros, a los defensores José Ivaldo y Thiago Heleno, a los volantes Felipe Gedoz, G. Camacho y el argentino Lucho González; y a los delanteros Bergson y Pablo.



Guilherme es el goleador con 2 tantos y, además, marcó en la definición por penales (puede ser clave en la Copa en caso de tener que definir desde los once metros), en la que sólo falló Thiago Carletto. El ex Huracán y selección argentina Lucho González (no es titular) convirtió el suyo.En el Paranaense: Caio; Leo Pereira, Diego, Emerson y Renán Lodi; Demethryus, Deivid, Felipe Dorta y Joao Pedro; Ederson y Yago César son los titulares que más repitieron en el torneo Paranaense, en el que el anoche (21/3) buscaba clasificar como primero de su grupo para quedar mejor posicionado para las semifinales. Otros jugadores habituales son el volante Bruno Guimaraes, el lateral Gustavo Cascardo y el delantero Giovanny. Y el DT es Fabiano Soares.En este certamen se destacan como artilleros Ederson con 5 conquistas y Joao Pedro con 4 de los 17 goles del equipo. En este torneo también tuvo una definición por penales, la perdió 6-5 porque erraron Yago César y Vitor Naum y los que marcaron fueron J. Pedro, Ederson, Giovanny, Renán Lodi y Dorta.Así, el "Huracán" (Furaçao), como suelen decirle al equipo rojinegro, llegará entusiasmado a la primera fase de la Sudamericana, competición que afrontará por 7ª vez, siendo su última participación en 2015 (perdió en cuartos de final con los paraguayos de Sportivo Luqueño). Y en su estadio Joaquim Américo Guimaraes, también conocido como Arena da Baixada (con capacidad para casi 44.000 espectadores) recibirá al Newell's de Omar De Felippe.El fixture de Newell's de cara a la CopaEl fixture de Newell's no aparece tan complicado como el de su rival. Los leprosos de Omar De Felippe tendrán sólo la competencia de la Superliga, porque el debut en la Copa Argentina está sin programación por conflicto económico de todos los clubes de primera división. Y las fechas del torneo local serán el sábado 31 (recibe a Tigre) y domingo 8 de abril (visitante de Atlético Tucumán) como previos del choque de ida del 12/4, y cuatro cotejos antes de la revancha con Paranaense: Talleres (en el Coloso el 16/4), Boca (en la Bombonera el 22), Independiente (en el Parque el 28), Defensa y Justicia (otra vez de local el 5/5), para cerrar el certamen local tres días después de la revancha, el 13 de mayo ante Gimnasia, en La Plata.