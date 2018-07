Paraguay siempre estuvo cerca

No es de ahora que Newell's se alimentó de jugadores paraguayos. Hace varias décadas que recurre al vecino país con el fin de reforzar al equipo. En muchas ocasiones lo hizo con nombres que lograron trascender y se abrazaron al mote de refuerzo. En esta lista surgen rápidamente Justo Villar (ayer anunció su retiro del fútbol), Santiago Salcedo y Oscar Cardozo, entre los más importantes y que se adueñaron rápidamente de los corazones leprosos. Pero otros pasaron desapercibidos y quedaron en el olvido, ya que partieron en silencio del Parque. Desde el 92 hasta el presente corrieron por el césped del Coloso 17 futbolistas, sin incluir en esta nómina al arquero Diego Barreto, quien estuvo durante un largo tiempo y nunca fue habilitado para jugar por un conflicto que tenía con el pase.

En las últimas horas desde Paraguay llegaron Iván Piris, Alfio Oviedo y Teodoro Paredes, quienes extenderán la nómina a 20 guaraníes que se pusieron la rojinegra en los últimos 26 años. Y llegan con la esperanza de dejar una huella en el club más allá de que cada uno de ellos viene con diferentes antecedentes. Piris quizás se acerca más a lo que se llama refuerzo y los otros dos como apuestas para lo que será la Superliga que se viene.

Dentro de los jugadores que le dieron mucho a Newell's siempre encabezan la lista Villar y Salcedo. En el caso de Tacuara arribó en su momento como una apuesta, que al final le entregó un rédito enorme al club, porque la opción de compra costó en ese tiempo algo más de un millón de dólares y el ex presidente Eduardo López —falleció hace algunas semanas— lo transfirió en más de diez. También dentro de esta lista se pueden incluir a Alfredo Mendoza, Diego Gavilán, Alejandro Da Silva, Jorge Achucarro y Marcos Cáceres, entre los más recordados.

Después llegaron otros que lo hicieron como apuestas o simplemente fueron un negocio de dirigentes con empresarios. Lo que generó una pérdida económica importante para la institución. Quizás el caso más recordado es Víctor Aquino, cuya inversión fue de alrededor de 1,2 millón de dólares y al final se terminó yendo en silencio. Newell's no recuperó nada de la inversión realizada.

Walter Fretes, Ernesto Cristaldo, Néstor Camacho, Marcos Riveros, Marcelo Estigarribia (después pasó por el fútbol europeo), entre otros, se calzaron la pilcha leprosa y así como llegaron se fueron del Parque. En voz baja y sólo dejando inscripto el apellido en la historia de la entidad. Sólo para las estadísticas y nada más.

Omar De Felippe se mostró cada vez más desesperado en el último tiempo por el tema refuerzos. El equipo no responde como espera y por eso pidió a los gritos el arribo de una camada de jugadores. Newell's, ante la necesidad económica, recurrió a un viejo contacto. Un empresario (Pedro Aldave) con mucha influencia en el fútbol paraguayo y el vecino país abrió el grifo para el arribo de tres guaraníes para estirar a seis las caras nuevas (Grimi, Zé Turbo y Bíttolo). Sólo el tiempo dirá si la apuesta resultará positiva o terminará en la nada.

Para el rojinegro, Paraguay siempre estuvo cerca. Y se sigue nutriendo de apellidos del vecino país.



Futbolistas paraguayos jugaron en Newell's. Habría que agregarle al arquero Diego Barreto quien en 2007 estuvo en 2 amistosos pero nunca fue habilitado. Mientras que antes solamente 6 futbolistas guaraníes jugaron en el club: Constantino Urbieta Sosa y Gerardo Rivas en la década del 30, Eulalio Granje y Domingo Escobar en los 40, Luis Manuel David Machuca (5 partidos en el Nacional 1978) y Hugo Talavera a principios de los 80 quien es muy recordado por un gol de taco que le hizo a Rosario Central que sirvió para ganar un clásico.