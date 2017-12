Para un medio inglés, la Pulga es el mejor

La revista inglesa Four Four Two eligió a Messi como mejor futbolista de la actualidad. El rosarino lidera el ránking de los 100 mejores jugadores del mundo elaborado por la publicación, que ubicó en la segunda colocación a Cristiano Ronaldo, mientras que Neymar quedó tercero.

"Nadie de las cincos grandes ligas europeas ha marcado más goles en 2017. Nadie en España ha dado más asistencias, ha creado más ocasiones, ha hecho más regates o ha dado más pases importantes", argumentó Four Four Two en su resolución. Además destacaron la importancia vital que tuvo Messi en Barcelona y en la selección argentina.

El resto del top 10 lo conforman Lewandowski, De Bruyne, Modric, Kanté, Aubameyang, Agüero y Cavani; en tanto que Paulo Dybala terminó en la 16ª posición.