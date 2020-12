Este es un partido histórico para el club. Nunca había tenido una oportunidad así. Lo espera con mucho entusiasmo. Sabemos que hay una diferencia muy grande entre una categoría y otra, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Es cierto que no nos agarra en un buen momento. Recién llevamos dos meses de entrenamiento. Empezamos más tarde que los demás equipos y pasó lo mismo con los refuerzos. No estamos en un momento óptimo. Pero esta clase de partidos motiva y a los jugadores siempre les saca un plus.

¿Qué se le dice a un futbolista sabiendo la diferencia de categoría con la que se encontrará?

Hay que inculcarle que esto es fútbol, que puede pasar cualquier cosa, sobre todo en esta copa en la que sabemos que equipos de categorías inferiores dejaron afuera a los de primera. Por otro lado, lo tienen que disfrutar. No sé cuantas veces más tendrán la oportunidad de jugar contra futbolistas y un club tan importante como Newell’s. Tiene que grabar este momento para que les quede como un recuerdo, pero tratando de ser lo más competitivo posible.

¿Qué le puede generar a un jugador de Peñarol enfrentar a alguien como Maxi Rodríguez?

Respeto. Pero eso antes del partido. Cuando estás adentro de la cancha, cualquiera quiere ganar. Todos los jugadores son competitivos y cuando tenés enfrente un jugador de mucho nombre, siempre se plantea el desafío de tratar de ser mejor, aunque sea por ese partido. Esperamos que el jugador saque esa vergüenza deportiva que hay que tener. Es cierto que tenemos que tomar precauciones. Newell’s está pasando un buen momento y tiene una diferencia de velocidad muy marcada en comparación a nosotros. Trataremos de aprovechar nuestros momentos, estar lo más concentrados posibles y no tener muchos errores que Newell’s pueda aprovechar.

¿Con que rival se encontrará Newell’s?

Con un equipo que tratará de ser ordenado, ocupar bien los espacios y salir rápido cuando lo recupera para ver cómo lo complica de contra, o en una pelota parada. No podemos salir a jugarles de igual a igual porque ellos tienen otro ritmo y no lo podríamos aguantar encima con la seguidilla de partidos que llevamos. Los últimos partidos jugamos con un 3-5-2. Es un poco peligroso hacerlo así contra Newell’s. Posiblemente tengamos algunos cambios en la formación que jugó el fin de semana.

Malestar por la sede elegida

“Tenemos que viajar casi 13 horas (salieron anoche en micro) y Newell’s está a media hora de San Nicolás”, se quejó el DT. Peñarol encima retornará a San Juan el jueves y el viernes al mediodía partirá para jugar en Viedma. “Son 40 horas más (ida y vuelta). Estaremos viajando más de 70 horas en pocos días”, dijo.