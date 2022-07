Para Newell's será un volver a empezar tras el golpe clásico

No por nada la previa al clásico la matizó con tres empates de diferentes características. Cedió dos puntos increíbles en casa ante el último del promedio, tras ir ganando 2 a 0, jugó horrible en Vicente López más allá de que casi lo gana sin patear al arco y ante un encumbrado como Racing quedó face to face pero no pegó el puñetazo. Entonces, el clásico fue un poco la crónica de una caída anunciada.

Este Newell’s que encontró, cierto, mayores seguridades defensivas con la inclusión de tres zagueros centrales, fue perdiendo prédica ofensiva. Cómo una manta corta que se vio claramente en la posición de Panchito González en el clásico. Cierto que Sanguinetti ganó manejo con la vuelta de Pablo Pérez pero perdió penetración con el retraso de su punta por izquierda al obligarlo a bajar por demás y es ahí donde el DT deberá dar una vuelta de tuerca.

La sensación térmica no es la temperatura pero a veces es más influyente que la realidad misma, sino que lo diga el dólar blue. Y en Newell’s la sensación es que Sanguinetti se fue enamorando tanto de priorizar el orden defensivo, que le hace pisar el palito. Aquella inclusión al final de Facundo Mansilla ante Patronato por Juan Sforza, metiendo el equipo más atrás y regalando control al rival avalaba esa percepción, como la de Panchito ahora.

A ver. Sanguinetti no rompió nunca la línea de 3/5 en el clásico, no lo liberó nunca a Francisco González. Es cierto que perdiendo puso hombres ofensivos por defensivos, pero como que no alcanza a cambiar aquella sensación de que se precisaba más audacia aún. Y más. Newell’s por primera vez (gran mérito, por supuesto) fue perdiendo en el campeonato y no pudo revertirlo (tampoco puede desde que llegó Sanguinetti) con un control de pelota mayor pero poco redituable.

Parece pintar un lienzo oscuro el momento pero tampoco es así. También hay mucho mérito en que, pese a esta debacle, el equipo se mantenga quinto y con buenas chances de dar pelea. La tarea después de semejante tropiezo será convencerse de que puede pasar a otra etapa de crecimiento donde no solo caracterice a Newell’s ser un duro de roer. Ese tilde le permite llegar hasta ahí pero no ir más allá. ¿Cree? ¿Tiene con qué? ¿Se animará? Desde hoy empezará a entregar esas respuestas.

-