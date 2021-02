Para Newell's es la hora de poner manos a la obra

La presentación de Newell’s en el torneo no puede ni debe repetirse. No está preparado para ser cauteloso ni cuenta con futbolistas preparados para especular, si es que terminan siendo titulares los jugadores que se prevé. El poder ofensivo de Boca no admite correr semejante riesgo. Jugadores de la talla de Carlos Tevez y Edwin Cardona son un riesgo grande si se les da libertad para que manejen el juego. La postura de la lepra, por lo tanto, tiene que ser diferente, siendo protagonista y agresivo.