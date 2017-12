Para los casildenses se trató de un hecho aislado

En las últimas horas la actitud de Jorge Sampaoli formó parte de la agenda del día de la opinión pública. Sin embargo, para la mayoría de los casildenses se trató de un hecho aislado que debe ser olvidado enseguida. Así lo entiende el periodista local Gabriel Giménez, que se desempeña en Casilda.info y Pasión Popular, quien explicó que el técnico "estuvo buscando todo este tiempo al oficial que estuvo involucrado para pedirle disculpas personalmente", pero la fortuna no estuvo de su lado porque el celular se encontraba apagado. Si bien el cronista reveló que hay gente que está a favor y otra que está en contra, porque "algunos dicen que se cree Maradona", la mayoría de los vecinos apoya al DT, a pesar de haber tenido un exabrupto con las fuerzas policiales: "Se exageró mucho porque el video se viralizó a través de las redes sociales. Si esto no se hubiera dado a conocer, no hubiese pasado nada. En Twitter son todos moralistas, pero no se hacen cargo de sus acciones", argumentó.