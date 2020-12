Newell’s conseguía una transición rápida de defensa a ataque y alcanzaba una profundidad como nunca antes en el torneo. El secreto era abrirla, especialmente a la derecha, para buscarlos a Palacios o Gabrielli. Maxi flotaba en el medio para resolver a un toque y darle fluidez al circuito ofensivo.

Con enormes dificultades defensivas, Central Córdoba sufría y sus intentos para progresar se reducían a pelotazos a la espalda de Gabrielli para que Argañaraz se las arregle frente a Guanini, sin mayores consecuencias negativas para la lepra. En las contadas ocasiones que la visita la tenía contra el piso en campo rival, Julián Fernández interrumpía el juego rival y nacía una nueva acción ofensiva de la lepra. La mitad de cancha era un sitio de paso rápido y Cacciabue imprimía velocidad. La cuestión era cederla sin pausa a Palacios.

Resumen de Newell's vs C. Córdoba SE (3-1) | Fecha 3 Grupo B - Fase Complementación Copa Maradona

Al comienzo del segundo tiempo, el tucumano empezó a despedirse de la lepra, si es que no es retenido hasta el final del torneo o para la próxima temporada, con el gol que culminó una buena combinación entre Llano, Cacciabue y el centro al rastrón de Alexis. Era la diferencia que a Newell’s le faltaba establecer en el partido. Encima le anularon mal un gol a la visita, que ya había sido perjudicada en la primera etapa cuando Vigliano no le sancionó un penal, y se quedó con uno menos por la expulsión de Vega. El partido era a pedir de Newell’s. Lo llamativo es que fue perdiendo el rumbo, no contenía en el medio y de un error de Gentiletti se lo empataron.

Era difícil de creer. Kudelka movió el banco y lo puso al extremo Cingolani para que acompañe al también ingresado Cabrera y a Palacios. Mandó a la cancha al volante Sforza. Los juveniles le dieron vitalidad al fútbol de Newell’s y se acoplaron a Llano, que se siguió mandando por la banda. Maxi se movió a espaldas de los atacantes y dirigió la ofensiva. El local retomó las riendas.

Hasta que Cingolani levantó tres veces la mano pidiendo la pelota por el segundo palo. Le llegó a Llano que lo vio y se la puso para el cabezazo del otro debutante. En su intento por despejarla, Vega la introdujo en su arco. Fue gol y alivio para Newell’s. Antes del cierre, Sforza puso otro toque juvenil para la tercera conquista. Y así Newell’s alcanzó el cuarto triunfo seguido en el torneo, y el quinto contando el de la Copa Argentina. Su mérito fue establecer diferencias con un rival inferior, aunque el triunfo haya peligrado más de lo debido.

Gabrielli, con un golpe

Gabrielli fue a buscarla de arriba a los 8’, quedó tendido varios minutos tomándose el cuello. Parecía que no podía seguir, pero lo hizo hasta el final del primer tiempo, no sin antes volver a tener un fuerte choque con un rival. Por precaución, se optó en el entretiempo que lo reemplace Llano.