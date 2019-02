"Para este partido, me jugaría por Leal"

Un emblema del gol de la historia de Newell's, Víctor Ramos, habló del jugador que considera más adecuado para el ataque. Condorito, autor de 5 conquistas en los clásicos y cuarto goleador histórico de la lepra, tiene a su preferido. "Leal es el nueve ideal", dijo Ramos, quien el domingo irá al Coloso.

¿Quién es el jugador indicado para jugar arriba?

El típico centrodelantero de este plantel es Fydriszewski, pero se encuentra lesionado. Si bien no está en un buen nivel y no dio lo mismo que en el campeonato anterior, yo lo pondría a Leal. En el torneo pasado le vi goles que fueron producto de una muy buena definición. No es un centrodelantero fijo. Se mueve por todo el frente de ataque. Yo me la jugaría por Leal.

¿Pesa en tu elección que sea un jugador con trayectoria?

Sí. Algunos hablaban de Alexis Rodríguez. Tiene mucho potencial, pero para esta clase de partidos lo veo muy pichón. Lo mismo que el paraguayo Oviedo. A Leal no le va a pesar el partido. Se le recrimina que contra Central por la Copa Argentina no anduvo bien. Pero para mí, Leal es el nueve ideal.

Insaurralde es uno de los que también se menciona.

Lo vio jugar sólo cuando entró un rato contra Unión. Pero no es un punta. Jugando con Insaurralde serían prácticamente cuatro futbolistas los que llegarían de atrás.

Bidoglio dice que no le da tanta importancia al hecho de no tener un centrodelantero porque los de arriba pueden rotar en ataque. En tu caso, ¿preferís que un equipo tenga una referencia de área?

Newell's últimamente no está convirtiendo muchos goles. Y los goles los hacen los delanteros en todos los equipos. En Boca, Benedetto. En Independiente, Gigliotti, Y en Central, Zampedri, Herrera, y ahora llegó Riaño. Son delanteros de punta, que en algún momento van a tener situaciones de gol y lo pueden definir. Newell's no tiene un jugador que haga cuatro, cinco o seis goles por campeonato. Por eso, si tengo que elegir, apostaría porque juegue un centrodelantero.

¿Cómo llega Newell's?

Con Bidoglio cambió el equipo. Lo veo bien. Se afirmó bien atrás. Cacciabue y Rivero formaron un doble cinco que le dio buen resultado en la contención. Le falta de mitad de cancha hacia adelante. Por esa razón, teniendo tres referencias en el medio, Formica, Maxi y Figueroa, jugaría con un punta.

Qué clásico recordás de tu época de jugador?

Uno que perdíamos 3 a 1 en cancha de Newell's, desconté yo y Ciraolo hizo otros dos. Empatamos 3 a 3 (1983). Y otro en cancha de Central. Hice un gol, luego perdíamos 2 a 1 y empatamos 2 a 2 (1979). Al Patón siempre lo tuve de rival. Somos de la misma generación.

¿Qué consejo le darías al plantel para el domingo?

Que miren toda la gente que está en la cancha. Eso tiene que motivarlos para tratar de darles una alegría. Cuando jugaba y veía todo rojinegro, me motivaba muchísimo. Lo principal, más allá de cómo se juegue, es que hay que dar todo.