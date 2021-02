Son infinitas las formas de analizar un partido y, casi siempre, depende dónde se ponga el foco. Por ejemplo, el Kily dijo que Central jugó un “gran primer tiempo”, especialmente desde lo táctico, sin darle posibilidad a River que lo superara en el juego. Es cierto, la diferencia no fue abismal, no hubo paseo ni floreo de parte del equipo del Muñeco Gallardo. ¿Y desde otra óptica? River tuvo todo para liquidar el partido en esos 45 minutos iniciales. A saber: además del gol de Santos Borré, que llegó de una pelota parada y en el que hubo más distracciones de los jugadores canallas que méritos de los millonarios, River contó con no menos de tres situaciones claras (una volea de Carrascal en el punto del penal y dos mano a mano que Fatura Broun le sacó del buche a Borré).