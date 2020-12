Hoy puede ser un gran día para Central. La reunión del comité ejecuto de la AFA puede desembocar en una noticia importante para el canalla, si es que se trata la continuidad o no de la Copa Argentina 2020. En principio es uno de los temas que estarán sobre la mesa de discusión y en realidad, de acuerdo a todas las fuentes consultadas dentro de la casa madre del fútbol argentino, el torneo no se seguirá disputando al menos este año, lo que implicaría que Central se clasifique automáticamente a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Porque está la chance también de que continúe, pero sería con el mismo u otro fixture y formato, pero con clasificación a la Libertadores 2022, cuya repercusión en Arroyito sería la misma. Así, aquel 11º puesto que logró en la sumatoria de la tabla de la Superliga 2019/20 más la única fecha de la Copa de la Superliga, le servirá para meterse al certamen continental. Si no es hoy será la próxima semana, pero ya es un secreto a voces que el tema está cocinado y que todos asciendan un puesto. Hasta desde calle Viamonte apareció una voz algo indiscreta que advirtió que “no sólo le informaron a Central que va a jugar la Sudamericana, sino que lo mismo hicieron con Vélez para la Libertadores”.