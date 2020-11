Hay equipo. El cuerpo técnico de Damián Sciretta luce muy profesional para afrontar este desafío de hacer regresar a Argentino a la Primera C.

Es ahora o nunca. Puede resultar exagerado, por supuesto, porque siempre habrá nuevas chances, pero la sentencia sirve para ilustrar más que nada la enorme posibilidad que de la nada se le ofreció a Argentino, resignado hace rato a que recién volvería a jugar en el 2021. Es que no sólo el plantel de Damián Sciretta tiene la enorme chance de volver a la Primera C sino que, aunque parezca mentira, en un mejor contexto que el que traía antes del parate por la pandemia. Sí, por primera vez tiene posibilidades reales de sumar jugadores de roce de las ligas regionales, no profesionales, que antes jamás hubieran venido por una cuestión de mejor postor. Por eso el salaíto puede soñar. Es más, parece tener el técnico más adecuado para llevar adelante esta ilusión.