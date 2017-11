Paolo Montero evalúa entre Maxi y el Colo para jugar la Copa

Si no es uno será el otro. Pero entre Maximiliano González y Santiago Romero saldrá el reemplazante del lesionado Marcelo Ortiz (ver aparte). No obstante, el juvenil canalla se perfila en la previa para desempeñarse en la zona central del mediocampo el viernes ante Atlético Tucumán, por semifinales de la Copa Argentina. Esta variante obligará al entrenador Paolo Montero a reubicar a Mauricio Martínez en la zaga central.

La práctica de ayer temprano no arrojó ningún indicio del equipo que pondrá Central ante el Decano. El hecho de que horas antes habían jugado varios futbolistas que están en consideración del técnico auriazul para el desafío en Formosa atentó contra la voluntad del uruguayo de probar realmente a los once apellidos que piensa plasmar en el cruce copero.

Sin embargo, el cuerpo técnico canalla tiene dos cartas bajo la manga. Y hoy las pondrán sobre la mesa del country de Arroyo Seco. La principal tiene la figura de Maxi González, quien en la reciente derrota contra Atlético Tucumán jugó en el corazón del mediocampo.

Y el otro que está ahí esperando una señal es Santiago Romero. El uruguayo también viene de actuar ante el muletto del Decano pero en la función de lateral derecho. Claro que el cupo abierto que hay para el viernes es para plantarse en el medio, ya que Montero avisó que Mauricio Martínez regresará al fondo ante la lesión de Marcelo Ortiz.

Por lo tanto, entre hoy y mañana ya deberá quedar develado este interrogante de quién será finalmente el volante tapón que saldrá en la foto principal en suelo formoseño. Lo positivo es que el entrenador tiene dos claras variantes al alcance de sus manos.

En otro orden, el equipo que se perfila para enfrentar al Decano estará formado, siempre y cuando no surjan contratiempos, por Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Luis Leguizamón, Mauricio Martínez y Alfonso Parot; Washington Camacho, Maxi González o Santiago Romero, Federico Carrizo y Joaquín Pereyra; Marco Ruben y Germán Herrera.

Aunque el goleador Fernando Zampedri aspira a salir desde el vamos nuevamente, ya que viene en un buen nivel y físicamente no sufre contratiempos. Por ahora Montero piensa de lleno en Marco Ruben y en el Chaqueño, pero desde acá al viernes todo puede pasar.



Ortiz espera confirmación

La teoría indica que Marcelo Ortiz deberá ser notificado hoy sobre cuándo será intervenido quirúrgicamente de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El defensor se lesionó el pasado sábado ante Atlético Tucumán. Y el médico del plantel canalla espera indicaciones para determinar el momento de llevar a cirugía al ex Boca Unidos. A la vez, y teniendo en cuenta algunos antecedentes, no se especula que el jugador realice una consulta con un especialista de rodilla como hicieron otros jugadores en su momento.

"Marcelo (Ortiz) está compungido porque le pasó esto justo en este momento. Tenía la chance de jugar y se rompió solo. Pero esto es fútbol y se va a reponer porque es un gran chico", le confirmó ayer a este medio una fuente allegada al zaguero.

Mientras tanto, el jugador de 23 años tiene previsto volver a ver al médico de Central en la práctica matinal porque debe ser evaluado de la rodilla, que no está tan inflamada. No obstante, la idea es que sea operado antes del viernes porque no hay necesidad de postergar la intervención para la próxima semana.

Claro que tampoco habrá que descartar que Ortiz realice una consulta con algún reconocido médico especialista en rodilla. Es que puertas adentro saben que Paulo Ferrari, Mauro Cetto y José Luis Fernández, entre otros, decidieron pasar por otro facultativo a la hora de una operación o recuperación como en el caso del Colorado. Y el resultado fue muy positivo.