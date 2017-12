Palpitan la Copa

Bermúdez y Broglia participarán hoy en Asunción del sorteo.



Central y Newell's participarán de la próxima edición de la Copa Sudamericana y existen expectativas renovadas. Los dos clubes de la ciudad tendrán nuevamente la posibilidad de codearse con equipos extranjeros y estar en la vidriera del fútbol sudamericano. Como lo hicieron muchas veces y en otras ocasiones quedaron al margen por desaciertos dirigenciales, planteles mal armados o falta de respaldo económico para conformar equipos competitivos. Hoy la realidad marca que no todo se mejoró, aunque igualmente lograron ingresar a la copa. Y eso significa un logro valioso para elevar el ánimo interno.

Newell's hace un tiempo abrochó la clasificación. Lo hizo en junio bajo el mando de Diego Osella, quien dejó al equipo en el noveno puesto de la clasificación general antes de dejar el cargo y ser reemplazado por Juan Manuel Llop. En esa ocasión el canalla concluyó en el duodécimo lugar y debió esperar —además de sufrir— para también acceder a la competencia sudamericana.

El equipo ahora conducido por Leonardo Fernández entró casi por la ventana. Como Independiente se coronó campeón de la edición 2017 la semana pasada se generó un cupo argentino y los auriazules se quedaron con el boleto.

Sin dudas que los dos conjuntos no realizaron una buena campaña en el último tramo del torneo doméstico y deberán mejorar mucho para avanzar a nivel internacional. No será para nada sencillo, pero por supuesto que en el fútbol no existen los imposibles.

Central logró levantar un poco el rendimiento en los últimos metros con el cambio de conducción. A tal punto que esa levantada le brindó la oportunidad a un técnico de las inferiores para ser ratificado en el cargo más allá de las dudas que tenían —y siguen teniendo— algunos de los directivos. La partida de Paolo Montero con más penas que gloria dejó un vacío futbolístico y un torneo casi dilapidado, porque mucho tendrá que hacer el nuevo entrenador y sus muchachos para ascender en la tabla de posiciones y terminar en un lugar decoroso. Quizás la Sudamericana sea un buena excusa para buscar una motivación extra en la competencia.

Newell's es otro mundo. Problemático por una situación económica que lo aqueja desde hace un largo tiempo y que no encuentra solución. Casi que ni vive al día, porque las deudas se multiplican, se acrecientan y no cuenta con elementos como para frenar la crisis. La solución está en la venta de jugadores, pero también es cierto que no tiene demasiados valores cotizados como para hacerlo. Apenas un puñado de pibes que se mostraron en los últimos meses con ganas y posibilidades de crecer futbolísticamente, pero que hoy no alcanzan a ser la salvación necesaria para este momento.

El foco de atención leproso está centrado en la Superliga, sumar puntos con el fin de no sufrir con el promedio en el futuro. La mirada fija estará puesta en ese escenario, aunque también buscará dar el golpe en la copa con el fin de pasar de fase. Porque eso significa ingresos económicos importantes, que en esta época de endeblez económica no son para desperdiciar.

Leprosos y canallas (que no tendrán chance de enfrentarse en la primera fase) palpitan la previa al sorteo de la Sudamericana, la que jugarán en un 2018 con expectativas renovadas. La de dejar atrás lo hecho en 2017 y mejorar el andar. El torneo doméstico es una de las competencias más importantes, no con el fin de ser protagonistas sino para cosechar puntos que no generen inconvenientes extras. Y la copa un bonus track importante, que los posiciona internacionalmente y, además, genera un ingreso económico. Algo siempre muy bienvenido.



Viajan los presidentes



El presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, y el prosecretario Juan José Concina viajarán hoy en representación del club para estar presentes en el sorteo que se llevará a cabo mañana, a las 20, en la sede de la Conmebol ubicada en Luque. Por el lado de Central viajarán el titular auriazul Raúl Broglia y el mánager Mauro Cetto. Iba a viajar el vicepresidente primero Luciano Cefaratti, pero no lo hará por compromisos laborales. Todos los directivos que estén en Asunción participarán hoy del agasajo previo al sorteo.



Osella: "Este es un premio merecido para los chicos"



"La clasificación fue un premio merecido para los chicos en un año complicado, ya que se nos escapó en las últimas tres fechas la clasificación a la Libertadores. Pero igualmente llegó el premio de la Sudamericana. Seguramente le servirá al club para mostrar a los chicos jugando a nivel internacional", reflexionó en diálogo con Ovación Diego Osella, quien consiguió el pasaporte para jugar esta copa en 2018. "En la situación en que está hoy no hay que descuidar el torneo local, aunque tendrá un incentivo de jugar fuera del país. Es bueno para el club que vuelva a nivel internacional para seguir mostrando jugadores y porque otorga prestigio. Después decidirá el cuerpo técnico cómo afrontará esta competencia", agregó el DT que tuvo varias ofertas de clubes argentinos, pero no lo sedujeron.





