Palos para la política deportiva

Albarracín acostumbraba a cuestionar lo que consideraba que estaba mal en su época de deportista. Y no cambió. "No están dadas las condiciones políticas y deportivas para trabajar bien", sostuvo. "Para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires (2018) se prepararon a los atletas durante 3 años, con circuitos europeos, apoyo económico y compra de materiales. Y cuando terminaron los Juegos, a los chicos les sacaron las becas. Cortaron un plan de progresión a jóvenes de 17 años que son los que nos van a representar en el futuro. Es una locura", manifestó. Si bien nunca se calló, entiende la conducta de muchos atletas que no cuestionan el retroceso del deporte nacional, con recortes de todo tipo. "Si me remonto a mi época de deportista, no hay nada más lindo que ir a unos Juegos Olímpicos o Panamericanos. El atleta no puede ver más allá, porque se prepara para el ahora, el hoy. Vive el momento", justificó.