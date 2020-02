Palacios se hace un lugar

Los casi treinta minutos que jugó Sebastián Palacios al ingresar el lunes ante San Lorenzo, en lugar de Lucas Albertengo, pueden considerarse como un anticipo de lo que sería la única variante leprosa para jugar el sábado frente a Estudiantes. No tanto porque el hasta ayer único refuerzo rojinegro se destacara en sus acciones sino porque el longilíneo delantero no hizo méritos para afirmarse en el puesto y sigue sin convertir. Mientras que Leal tendría una chance más, no por lo que hizo en los 90' que jugó sino porque fue una señal que Kudelka lo colocara de 9 cuando el Tucu Palacios saltó a la cancha. Y algo más: tanto insistió el DT para traerlo que sería un despropósito que no lo ubique de titular.

"Estoy feliz y voy a laburar para tratar de meterme en este equipo. Ahora me debo a Newell's y trataré de prepararme y dar lo mejor acá", expresó ayer el delantero de 28 años nacido en Tucumán en la conferencia de ayer tras el entrenamiento en Bella Vista.

Es el cambio cantado tras el 1-0 a los azulgranas. Así, los 5 jugadores ofensivos que utilizaría Kudelka están cantados con Aníbal Moreno, Mauro Formica y Maxi Rodríguez con mayor manejo de la pelota, más Luis Leal y Palacios intercambiándose puestos por el centro del ataque y la punta derecha. ¿Por la izquierda? Ahí arranca la Fiera, después se atrasa y se cierra, por lo que tal vez tanto Leal como Palacios podrían moverse hacia ese sector.

Obviamente, a esto lo definirá Kudelka y, tal vez, se refiera a esto en la conferencia de prensa que brindará hoy tras la práctica pensando en el choque ante el Pincha, un rival muy duro, que está en ascenso en cuanto a su juego y resultados y que llegará al Coloso a darle dura pelea (ver aparte), tal vez con la presentación del experimentado Marcos Rojo en la defensa, aunque en principio iría al banco.

En tanto la chance de que Pablo Pérez sea tenido en cuenta por Kudelka en caso de resolverse hoy su regreso a la lepra, no sería lógico (aunque no debería descartarse) pero sí que ocupe un lugar en el banco de suplentes. Es que para incluirlo debería cambiar el esquema táctico (ver aparte) o prescindir de Moreno o Formica.

Justamente sobre la posible llegada de Pablo Pérez, en el mediodía de ayer Palacios se mostró contento por su llegada al decir que "ojalá pueda sumarse, es un jugador de jerarquía y sumaría mucho para el plantel", a la vez que contó que lo conoce "desde que compartimos plantel en Boca y también en Independiente tenemos una gran relación".

¿El pincha sin Rojo?

Equipo que gana no se toca, parece ser la idea del entrenador Gabriel Milito de cara al partido ante la lepra. Estudiantes viene de vencer 3-1 a Unión y pese a tener a disposición a Marcos Rojo no adelantaría su regreso. Tal vez sí iría al banco. Entonces, la pareja de marcadores centrales (para esa posición incorporaron al ex Manchester United) seguiría conformada por Schunke y Fuentes, mientras que en el lateral izquierdo —la otra posición en la que podría desempeñarse Rojo— continuaría Lucas Rodríguez.

En el entrenamiento de ayer Rojo jugó para los suplentes. Porque la idea del DT es que se ponga a tono desde lo físico y agarré ritmo futbolístico, para sí estar dentro del once titular ante Defensa y Justicia, en la siguiente jornada. Por eso, tras la práctica el defensor mantuvo una charla con el DT, que lo incluiría en la delegación que llegará a Rosario y le daría minutos para sumar si el partido se presta para ello.

De esta manera, los once del pincha serían Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Schunke, Fuentes y Rodríguez; Mascherano; Angel González, Estévez, Gastón Fernández y Diego García; con Martín Cauteruccio (autor de dos goles ante los tatengues) como único punta bien definido.