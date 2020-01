Palacios para Frank

Desde el inicio del receso el DT Frank Darío Kudelka le suplicó a los dirigentes leprosos poder sumar a un jugador que conoce a la perfección para potenciar el ataque: Sebastián Palacios, de presente en Independiente. Y ayer se avanzó muchísimo en esta cruzada y se llegó a un entendimiento de palabra con la comisión directiva del rojo por lo que la contratación de Palacios es más que probable, aunque en el fútbol hasta que no se firman los papeles no hay que dar nada por hecho. Igual en el Parque están muy cerca de sumar al primer refuerzo de la pretemporada.

La dirigencia rojinegra aceleró en la chance de incorporar a Palacios y hay un “entendimiento total de palabra”, según le confió anoche a Ovación una fuente calificada del Parque, que igual advirtió que “hasta que no se firmen los papeles no se puede dar nada por cerrado”.

Pero hay optimismo en que la titánica gestión llegará a buen puerto y Kudelka contará con el punta que le quita el sueño para potenciar al ataque rojinegro en la recta final de la Superliga y la próxima Copa Superliga.

Palacios arribará a préstamo desde Independiente, club que comparte el pase del jugador con Pachuca de México. Kudelka dirigió a Palacios en Talleres, donde el punta tocó su techo de rendimiento.

En tanto, Palacios también ve con buenos ojos jugar en Newell’s porque conoce al dedillo al DT rojinegro e incluso expresó: “A Kudelka le debo todo. El me dio la confianza, me dio partidos para que yo demuestre lo que podía dar, me hizo explotar como jugador”. Por ello, ante la falta de continuidad en Independiente el delantero elegiría emigrar al Parque para recuperar su máximo nivel junto a un DT que lo conoce de memoria.

Igualmente hay otros delanteros en la carpeta por los que se hicieron gestiones, entre ellos Gabriel Fernández, atacante uruguayo, pero hoy Palacios es el que está a un paso.

En tanto, hoy es factible que se llegue al acuerdo final con San Lorenzo por el traspaso de Héctor Fértoli a Racing. Ayer se avanzó y hoy se firmaría el acuerdo entre Ñuls y el Ciclón (comparten el pase del Rayo) para que sea oficializado por Racing. El abogado rojinegro está en Buenos Aires para rubricar la venta. El club de Avellaneda comprará el 50 por ciento del pase y Newell’s pretende formar parte del negocio y hacerse de dólares.

En consecuencia, hoy puede ser un día fructífero para Newell’s, ya que podría cerrarse la llegada de Palacios y, a la vez, recaudar por la venta de Fértoli.