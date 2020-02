Newell's dejó la cancha de Racing con una preocupación que tiene nombre y apellido: Pablo Perez. Es que el mediocampista ofensivo dejó la cancha intempestivamente ante la sorpresa de propios y ajenos y luego fue reemplazado. Todavía no se sabe el motivo, aunque las primeras versiones marcan que podría haber sufrido un desgarro.

El volante arrancó muy bien el partido. Fundamentalmente por la sociedad que armó en cancha con Maxi Rodríguez. Los dos se las ingeniaron para convertirse en la plataforma de despegue de las mejores jugadores del equipo.

Pérez marcó diferencias. Principalmente por su capacidad para parar la pelota, hacer la pausa, buscar la mejor opción y entregarla redonda. Todo eso sumado al importante despliegue físico que lo caracteriza.

En el primer tiempo fue uno de los puntos más altos de su equipo junto al delantero Sebastián Palacios, quien levantó la bandera de las jugadas de peligro. Tuvo un par. El travesaño le dijo que no en una clarísima. Y en el segundo se desquitó con el gol del empate.

>> Leer más: Kudelka: "Lo tendríamos que haber ganado"

Pero el picante delantero no pudo celebrar su conquista justamente con Pérez, quien cada vez que pudo lo asistió con criterio. Esto se debió a que sobre los 66' el experimentado volante dejó la cancha y se sentó en el banco de los suplentes sin previo aviso. "Me desgarré", habría dicho de acuerdo al relato del periodista que cubría el campo de juego en el Cilindro de Avellaneda. Pero esa información no fue confirmada ni desmentida por el club.

Lo único que está claro es que Pablo Pérez no pudo completar el partido y fue reemplazado por Denis Rodríguez. Seguramente el paso de la horas echarán un manto de claridad en el caso y se sabrá si el jugador podrá esta presente el próximo fin de semana frente a Godoy Cruz en el Coloso Marcelo Bielsa