Pablo Alvarez: "Si existe la posibilidad, me gustaría volver a Central"

El defensor Pablo Alvarez, que tuvo dos pasos por Central, dejó muy buenos recuerdos en Arroyito, donde es muy querido por los hinchas. a gente. De hecho, desde que se fue del club por razones familiares, en cada libro de pases su nombre volvió a sonar. Y ahora se postuló para volver.

"Si existe la posibilidad, me gustaría regresar a Central", enfatizó esta noche, al tiempo que reconoció que "soy un agradecido al club, me enamoré de él y tengo un cariño especial, no me voy a cansar de decirlo nunca. Pero hoy me debo a Huracán y quiero seguir haciendo las cosas bien acá". (N.dela R.: el globo hoy está sexto y clasificando para la copa Sudamericana)



Respecto a la actualidad del equipo canalla, el polifuncional defensor señaló que "lo veo mal a Central, pero sé que puede salir adelante, es un equipo con valores".

El experimentado defensor tampoco ahorró elogios a la hora de hablar del Chacho Coudet, el extécnico canalla y actualmente en Racing. "El Chacho es un técnico que se destaca por sus ganas, la entrega que tiene y el contagio que le brinda a sus jugadores. Hoy en Racing está demostrando que lo hecho en Central no fue casualidad", sentenció en diálogo con el programa "De Primera", de EcoRadio (FM 92.3).

Por último, el exCentral, Boca, Racing y Estudiantes, entre otros equipos, aseguró que "el Central del Chacho fue uno de los equipos más lindos en los que estuve. Era bueno tener tanto reconocimiento".