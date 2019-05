Oviedo se prepara para regresar a Cerro

Cerro Porteño podría volver en busca de repatriar a Alfio Oviedo. Ya lo hizo en enero y repetiría la acción ahora teniendo en cuenta que el equipo azulgrana clasificó a los 8º de final de la Copa Libertadores y tras conseguirlo el DT dijo que ahora pensarán en reforzarse. En suelo paraguayo, el aún delantero leproso (tiene contrato hasta junio) dejó un gran recuerdo. Y en Newell’s su presente no es para nada alentador (jugó apenas 9 partidos y marcó 1 gol, entre los suplentes que le ganaron 2-0 a Argentinos, el 29/10/2018), por lo que no sería extraño que esta vez pueda darse. Claro, siempre y cuando el nuevo técnico (¿Heinze?) no lo tenga en cuenta y pida que se quede.

El equipo paraguayo que dirige Fernando Jubero cuenta con 4 delanteros: Jorge Benítez, Nelson Haedo Valdez, Joaquín Larrivey y Diego Churín, pero alguno podría irse (también interesarle a la Lepra para algún enroque) y Oviedo sería una buena opción como reemplazante. En Cerro lo recuerdan muy bien porque fue campeón en 2017 y marcó muchos goles.

El Espectro del Gol no justificó su llegada (aunque no le dieron demasiadas oportunidades ni De Felippe ni Bidoglio, quizás tampoco se las ganó) y como el costo por el pase es muy elevado (3,5 millones de dólares) difícil que su estadía en el Parque se prolongue.