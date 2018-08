Oviedo o Cabrera, esa es la cuestión

No hubo confirmación oficial del equipo para esta tarde, aunque por lo que fue probando Omar De Felippe en los ensayos existe un tentativo. Y con una duda en ofensiva: si mantendrá a Lisandro Cabrera o recurrirá a darle cabida a una de las caras nuevas paraguayas que arribaron hace apenas unos días: Alfio Oviedo. El delantero guaraní viene con rodaje y "está pleno para poder jugar", le confiaron a Ovación allegados a la entidad del Parque. Por lo tanto, no hay que desestimar la posibilidad de que aparezca entre los once después de que fuera habilitado para ponerse la rojinegra junto a su compatriota Teodoro Paredes. Iván Piris no está habilitado y no viajó.

El "Espectro del Gol" (22 años), tal como lo bautizaron en tierras guaraníes, arribó a préstamo por un año con un cargo de 150 mil dólares. La cesión contará con dos opciones de compra, según la fecha en que se haga uso de las mismas: 3.000.000 de dólares hasta el 30/12/2018 y 3.500.000 en dicha moneda hasta el 30/06/2019. Los números arrojan que es una de las apuestas más importantes que se realizó en el presente mercado de pases y arribó con la ilusión de mostrarse en el fútbol argentino para luego intentar dar el salto a Europa. Las voces de los que siguen y siguieron de cerca el andar del atacante indican que puede ser una de las gratas sorpresas con la casaca leprosa. Al menos las fichas están puestas en su figura.

El foco está depositado en el paraguayo Oviedo y teniendo en cuenta que venía con actividad no sería descabellado verlo desde el inicio, salvo que De Felippe opte por conservar en el ataque al pibe Cabrera. De todas formas, sin dudas que hoy tendrá su bautismo con la rojinegra. Y buscará, obviamente, la bendición del gol para abrir la puerta a la ilusión leprosa.