Otra vez, Regatas fue noticia en el mundo

Otra vez el club Regatas Rosario fue noticia por lo que hicieron sus deportistas. Como su nombre lo indica, la actividad más fuerte de la institución emblema de la zona norte es en el río y en el remo. Y nuevamente les tocó brillar en el mundo a los veteranos, en este caso a Carlos Maknis y Néstor Bodetto, quienes se consagraron en el Mundial Master de Budapest en doble par. Fue la primera vez que un rosarino logra esa victoria en remos cortos. En total la dupla consiguió 8 medallas doradas, 2 más de las logradas en Eslovenia 2017 junto a quien fue remero olímpico de la ciudad Gabriel Scortichini.

La World Rowing Master Regatta se desarrolló en el inmenso lago Velence, a 50 kilómetros de Budapest, con 740 clubes participantes de todo el mundo, más de 3.500 atletas de 52 países. Desde el 2011 en Poznan, Polonia, asisten rosarinos a los mundiales para representar a la ciudad y Argentina en la regata mas importante a nivel mundial. Y desde el club Regatas compitieron Bodetto y Maknis, bajo la supervisión de Gustavo Pacheco.

En las participaciones de años anteriores los triunfos siempre vinieron desde los botes de remo largo. En esa especialidad se cumplimentaban con otros dos argentinos: Marcos Morales, residente en Bilbao (de Raspas Embarcadero), y el mencionado Scortichini, residente en Madrid, quien en esta ocasión no pudo ser de la partida y lo reemplazó Taxber Diaz, también de Bilbao. La delegación fue acompañada por German Segurado como jefe de equipo. Y lo dicho, este año la representación rosarina ganó por primera vez el doble par categoría D especialidad de remos cortos.

A fines de 2015, Néstor y Carlos comenzaron en el doble par luego de haber ganado en el Mundial 2014 de Ballarat, Australia, el dos sin timonel. Este cambio fue un proceso de adaptación que siempre se focalizó en la búsqueda del objetivo logrado en Budapest. El año pasado, en el Euromaster de Munich y en la World Rowing de Sarasota, se alcanzó el segundo puesto pero faltaba un poco más.

“La alegría es muy grande ya que se pudo cerrar el ciclo con el primer lugar. No fue rápido el camino para lograrlo pero nunca dejamos de seguir intentándolo. Esto no es nuestro solo, viene por el acompañamiento del entrenador, el club, familiares y amigos. Eso nos ayudó y mucho a alcanzar los objetivos”, señaló Maknis.

Además de este primer puesto en el doble par, el equipo junto a Marcos y Taxber lograron que se sucedieran otras siete medallas de primer puesto. Las regatas ganadas fueron en cuatro sin timonel categorías D y C, cuatro con timonel categorías D y C y por último ocho con timonel (junto a cuatro alemanes), categorías D, C y MIX C.

Alemania fue el país con mayor cantidad de remeros, unos 550, seguido por Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos y Australia. El single para hombres fue la regata más concurrida, con 1.030 participantes en las distintas categorías, que comienzan en la A para una edad mínima de 27 años y hasta la M, para una edad promedio de 89 años o más. La mayoría está en 50-60 años. Las carreras fueron de 1.000 metros, con dos trofeos adicionales al club más ganador para hombres y mujeres. Este año, Ushakov Rowing de Moscú se llevó el masculino con 896 puntos, seguido con 444 puntos por Bedford Star de Gran Bretaña. En la rama femenina el Cornelis Tromp de Holanda ganó el trofeo con 297 puntos.

El Mundial fue brillante, ya que la acumulación de 8 primeros puestos es algo que no se había alcanzado nunca en una representación argentina. Y los rosarinos ya se preparan para la próxima cita en Linz, Austria.