Otra vez hubo fuego en el Fangio

Y agregó: “Hay que agradecer el rápido accionar de los bomberos, de las fuerzas de seguridad y el personal técnico del predio. Entre todos se logró controlar el fuego. “Hicimos la correspondiente denuncia, pero a las 48 horas otra vez pasamos por el mismo calvario. Es muy extraño todo porque volvió a arder el mismo sector”, enfatizó el directivo municipal

Claudio Díaz luego dio precisos detalles de la nueva barbarie vivida puertas hacia adentro del circuito rosarino.

“Este sábado 9, a las 2 de mañana, vivimos una nueva pesadilla. Otra vez el fuego. Y en el mismo sector, es decir, en el final del curvón, donde no hay nada para sustraer y cuando hay actividad el público no tiene manera de instalarse ahí. Es evidente que alguien saltó a la pista e hizo eso con el fin de hacer daño”, narró. La realidad marca que el Fangio cuenta seguridad privada, pero no tiene cámaras. Es por eso que solicitarán a los barrios vecinos las imágenes para ver si puedan dar con los maleantes.

El presidente del autódromo sostuvo que “hay mucha preocupación a nivel municipal por este caso. Ni hablar que ahora vamos a necesitar cerca de 2800 cubiertas para volver a hacer los muñecos de goma. Esto se sale además una erogación de dinero a la comunidad rosarina que no estaba en los planes de nadie”.

El cuadro de situación indica que las autoridades del trazado rosarino deberán cubrir los 150 metros de muñecos de goma que se comió el fuego de acá a unas semanas más. Es que el próximo 28 y 29 de agosto el Juan Manuel Fangio tiene previsto recibir al Top Race con su telonera especialidad.