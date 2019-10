Otra para su colección

Ya tiene tres pares. Relucientes. De oro. Los cosechó en 15 años de jugar en la primera división de Barcelona, fecha que justo se cumplió ayer, el día de la 6ª premiación como mayor goleador europeo. La tercera en forma consecutiva. Esta vez con 36 goles conquistados en la temporada 2018/2019, tres más que el campeón del mundo con Francia, Kylian Mbappé, del PSG. Y el detalle de color lo puso la familia del astro rosarino, ya que dos de sus hijos Thiago y Mateo (faltó Ciro) fueron elegidos para entregarle la "Bota de Oro".

Leo fue el Pichichi, como se le dice al goleador en España en homenaje al vasco Telmo Zarra, que obtuvo la misma cantidad (6) jugando en las ligas entre 1944/45 y 1952/53. Claro que este premio fue creado en la temporada 1967/68 (lo obtuvo el portugués Eusebio) para distinguir de manera objetiva al mejor goleador de Europa. Lo que Messi logró por primera vez en la temporada 2009/10. Y nadie ganó tres seguidas.

36 goles son una gran cantidad pero no alcanzaron a los 50 que convirtió Leo cuando recibió su segundo botín en la temporada 2011/12.

En el repaso de sus conquistas goleadoras marca que en 2009/10 señaló 34 goles, 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) y 2017/18 (34).

El argentino justo ayer cumplió 15 años de su debut en la primera división de Barcelona, club en el que conquistó todos los trofeos posibles. Algo que no consiguió con la selección argentina y es su gran deuda, aunque eso no impide que se lo considere como el mejor del mundo. Si no, basta agregarles a estos seis botines de oro, sus otros logros: 5 veces Balón de Oro, 2 veces mejor jugador de la Uefa, más el The Best de la Fifa, Balón de Oro en el Mundial de Brasil 2014, en el Sub 20 del Mundial de Holanda 2015, en el que también recibió el Botín de Oro.

La ceremonia de ayer se dio justo a quince años de aquel 16 de octubre de 2004, cuando el rosarino debutó con la camiseta de Barcelona, ante Espanyol en el estadio Montjuic, cuando el DT Frank Rijkaard lo hizo ingresar por Deco en el minuto 82.

Y con este 6º premio Messi se distanció a dos de su principal competidor, el portugués Cristiano Ronaldo. El hoy también artillero que defiende la camiseta de Juventus conquistó 21 goles en el fútbol italiano y quedó lejos en esta competición europea ganada por el rosarino y que en el podio estuvieron el francés Mbappé, de PSG, y el italiano Fabio Quagliarella, de Sampdoria (26). Claro que no sólo el valor propio de los goles se tuvieron en cuenta, ya que se establece de acuerdo a parámetros de importancia de cada conquista: 2 puntos a los convertidos en las principales ligas (España, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra), 1,5 para los de ligas medias y 1 en torneos de menor trascendencia.

El premio que llegó a las manos de Lionel se lo dieron sus hijos Thiago y Mateo, que subieron al escenario con su madre Antonella Roccuzzo. No estuvo Ciro, el más chiquito de los hijos del 10.

Una distinción que se sumó a la reciente del 23 de septiembre en Milan, cuando recibió el premio "The Best". El que justamente dedicó a sus hijos, que estaban por primera vez en una gala así.

A la hora de los agradecimientos, el rosarino destacó que "Luis Suárez y Jordi Alba son dos grandes culpables de que hoy pueda recibir este premio. Sin ellos, más el resto de mis compañeros de equipo, esto no hubiera sido posible. Es más, ni siquiera hubiera ganado uno. Aunque me toca ganarlo a mí, es un reconocimiento para todo el vestuario".

"Hasta la próxima", dijo Messi en su despedida ante más de 200 invitados y 120 periodistas de 70 medios. Una frase que puede tomarse como que será un participante más. O como adelanto que peleará esta temporada por la 7ª Bota de Oro, por la que recién lleva 1 gol en 3 partidos.