Atentos a la Pulga. Leo se pondrá a prueba hoy y tras el entrenamiento decidirán si estará presente en el superclásico español.

El centro de atención de la primera práctica del Barsa de la semana de cara al choque con Real Madrid por una de las semifinales de la Copa del Rey, estaba puesto en Lionel Messi, quien el sábado sufrió un golpe ante Valencia en el Camp Nou y desde entonces tiene en vilo a propios y extraños que esperan el desenlace.

Pero el astro rosarino no se entrenó con el resto de sus compañeros por precaución. Messi se ausentó del primer entrenamiento y Barcelona no dio información sobre la dolencia del rosarino, aunque el portal catalán Sport apuntó que no hay "ninguna inquietud". Otros medios indicaron que la ausencia estaba prevista y que ya se sabía que como muy pronto el martes (por hoy) podría ejercitarse con sus compañeros.

Lo cierto es que la presencia de la Pulga ante su clásico rival merengue, hasta el momento, es una incógnita.

Es uno de los dilemas que tiene Valverde quien debe decidir si pone a Messi en el equipo para el clásico o prefiere darle descanso para evitar males mayores de cara a lo que resta de temporada.

El plantel del Barcelona retornará hoy al trabajo y aguardará por el máximo goleador histórico del club de cara al superclásico español.

La práctica de hoy será fundamental para saber el final de la novela. Messi probará para ver si está en condiciones de jugar frente al Madrid. Una vez que vean cómo está sobre el césped, Leo decidirá junto con Valverde si entra en la lista o no.

Por su parte, el francés Ousmane Dembelé se entrenó de manera diferenciada, tras sufrir un esguince de tobillo el pasado 20 de enero ante el Leganés. El futbolista galo se recuperó de un estado gripal que lo marginó de la actividad el fin de semana.



"Hace rato que no hablo con Messi"



Lionel Scaloni estaba viendo el Sudamericano Sub 20 cuando un grupo de periodistas lo consultó sobre el estado de salud de Messi, a lo que el hombre de Pujato respondió que "hace rato que no hablo con Messi" pero aclaró que se interiorizará por su situación. Messi no hizo oficial su vuelta al seleccionado aún, a pesar de los rumores que señalan un regreso para los amistosos de marzo.



