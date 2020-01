Otra buena actuación y goleada de Jaguares ante Georgia XV

Jaguares tuvo otra buena actuación y volvió a triunfar ante Georgia XV, esta vez en la cancha del SIC, por un contundente 66-7. Antes del comienzo del partido ambos equipos realizaron un minuto de silencio por la muerte de Fernando Báez Sosa, asesinado en un brutal crimen en Villa Gesell. La franquicia argentina abrió el marcador a los 7' con un try del ex Duendes Santiago Chocobares con conversión de Tomás Albornoz y encaminó rápidamente su andar en el partido. Cuatro minutos después y gracias a un gran juego colectivo que comenzó con la jugada de izquierda a derecha, Matías Orlando fue quien apoyó la segunda anotación del equipo argentino. Georgia XV, al igual que en el primer amistoso, no pudo hacerle frente a Jaguares que no soltó el pie del acelerador y a los 22' amplió el marcador con Tomás Albornoz, con conversión propia. Sobre el cierre, Santiago Montagner amplió el score con una nueva conversión del tucumano. Comenzado el segundo tiempo, el equipo local volvió a golpear rápidamente mediante Sebastian Cancelliere y sólo cinco minutos después con otro try de Juan Pablo Zeiss, ambos convertidos por Domingo Miotti. Luego de dichas anotaciones el partido se estancó y Georgia XV aprovechó, ya que no dejó de insistir y se fue premiado con un try de Beka Gvaramia con conversión de Giorgi Babunashvili. Rápidamente el equipo de Quesada se recuperó y marcó dos tries en solamente dos minutos. Santiago Carreras a los 63' y Lucas Mensa a los 65' con sendas conversiones de Domingo Miotti ampliaron el marcador. Después del try de los visitantes, Jaguares no bajó la intensidad y durante los últimos diez minutos el también ex Duendes Emiliano Boffelli a los 70' y Tomás Albornoz a los 71' (con un gran inicio de jugada del propio Albornoz y una com- binación con Santiago Carreras) con conversiones de Domingo Miotti nuevamen- te cerraron el partido para que el equipo de Gonzalo Quesada ya se enfoque en el de- but en el Súper Rugby del sábado 1º de febrero ante Lions.

