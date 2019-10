Otra arenga de Mascherano que se vuelve viral, pero ahora en chino

Javier Mascherano se hizo famoso por la garra que siempre puso en la cancha, y también por sus arengas. Todos recuerdan el "hoy te convertís en héroe" con el que "empujó" a Chiquito Romero a atajar dos penales ante Holanda en las semifinales del Mundial de Brasil de 2014. Ahora volvió a viralizarse un video de Masche haciendo un discurso motivador ante sus compañeros del Hebei Fortune en la Superliga China, pero en esta ocasión necesitó de un traductor.

El equipo del Jefecito se enfrentó el sábado con el Guangzhou R&F en una lucha por la permanencia, ya que Hebei Fortune no hace más que sumar derrotas y el descenso empieza a acechar. No empezó bien: a los 8', Mascherano erró un penal. Pero finalmente ganaron 2 a 1 y, todavía en la cancha, el exBarcelona les dio a sus compañeros una de sus clásicas arengas, aunque fue necesario la intervención del traductor del equipo. Quien no sólo transmitió el mensaje motivador, sino que puso la misma garra que Masche.

"Vamos a jugar más tranquilos, pero vamos a ir a ganarlo. Los felicito por la entrega, porque peleamos hasta el final y tuvimos recompensa. Esto es un equipo que no deja nada. Hasta la última gota de sudor. Los felicito a todos", sostuvo Mascherano ante sus compañeros.