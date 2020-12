Oscar Ruggeri mandó al frente a Fantino e hizo explotar de risa a todos

Si hay algo que tuvo y sigue teniendo Oscar Ruggeri es alma de ganador. No ingresa en su diccionario la palabra "perder" y que no importe nada. Y aquel que pueda pensar esto lo saca de su lugar de tranquilidad, algo que no consigue a menudo. Como sucedió ayer cuando el conductor Alejandro Fantino no tuvo la mejor idea que decir que "no sé si quiero ahora empezar a perder en todo porque la derrota tiene algo de gloria. Es hermosa". El exdefensor montó en ira y lo mandó al frente.