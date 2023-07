Ortiz: "No tuvimos eficacia"

Las sensaciones no son las mejores, pero Guillermo Ortiz tuvo la entereza, en estas horas adversas, de buscarle una razón al traspié de Newell's.

Las sensaciones no son las mejores, pero Guillermo Ortiz tuvo la entereza, en estas horas adversas, de buscarle una razón al traspié de Newell’s. “No tuvimos eficacia”, dijo el zaguero, al que le duraba la bronca por la mano del defensor Pereyra no sancionada como penal, que se suma a otros fallos arbitrales adversos. “Cuando pasa esto da impotencia”, planteó.

“Desde principio a fin hicimos lo que veníamos a buscar. No sé si fue suerte o que la pelota que llevamos dentro del área no la pudimos acertar. Ellos con una pelota parada y con un error nuestro en la mitad de la cancha, se llevaron los tres puntos. Fue clara la eficacia de Central Córdoba”, declaró.

“Lo que vinimos a hacer era proponer esto, cambiar un poco la imagen que tuvimos de local en los primeros minutos con Gimnasia, y el equipo dio muestras que el camino, el progreso o el trayecto que estamos haciendo es sólido. Veníamos a buscar un triunfo para acomodarnos, pasó que no tuvimos la eficacia”, agregó

Ortiz se refirió luego a la polémica mano de Pereyra, tras el remate de Aguirre que no se sancionó penal. “Es difícil hablar, porque siempre lo hacemos internamente y remarcamos que nosotros proponemos, hacemos todo, y cuando pasamos a otra instancia de definición, que ya no está en nuestras manos, da mucha bronca. Porque hay una institución por detrás, nosotros somos los que damos la cara y cuando pasa esto da impotencia”, manifestó.

“El árbitro, ante la mano de Pereyra, nos dijo: me avisaron del VAR. Todos los árbitros te dicen lo mismo. Antes era un poco un ida y vuelta con ellos. Ahora te dicen que le avisó el VAR y listo ya está, no te queda nada para decir. Si nosotros somos un desastre, lo aceptamos. Pero cuando vos haces todo y pasa una, dos, tres, cuatro veces, te da bronca, porque no están en nuestras manos todas esas cosan”, dijo en relación a otras decisiones de los jueces que los perjudicaron.