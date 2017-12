Regalo de Navidad: Ortigoza al llegar al hotel. Héctor Rio

Se lo escuchó realmente entusiasmado a Néstor Ortigoza del otro lado de la línea telefónica. Con las pilas cargadas para encarar el nuevo desafío que le espera con la camiseta de Central. Por eso apenas recibió el llamado de Ovación se le escapó esa frase que siempre les endulza los oídos a los hinchas: "Venir a Central era lo que quería. Lo único que puedo decir es que estoy muy feliz de llegar a este club", dijo con todo creíble antes de emprender el viaje hacia Rosario. En ese punto, Ortigoza llegó anoche a la ciudad junto a Gustavo, su hermano y representante, y se hospedó en un hotel céntrico a la espera de concurrir hoy a la mañana al sanatorio Mapaci para realizarse la revisión médica de rigor.

Luego de esa escueta charla con este diario, Ortigoza se amparó en una cábala de cabecera para no seguir abundando en palabras sobre su llegada: "Es que recién mañana (hoy) me voy a realizar la revisión médica y no me gusta hablar mucho antes de firmar", confesó el ex jugador de San Lorenzo, quien viene de cumplir un semestre irregular con la camiseta de Olimpia de Paraguay.

Ortigoza firmará un préstamo por 18 meses y cobrará un contrato muy importante para lo que son las arcas de los clubes del fútbol argentino. En realidad, un valor que está en consonancia con lo que percibe un futbolista de su linaje futbolístico y que tiene un palmarés que incluye el título de la Copa Libertadores en 2014 con San Lorenzo, la disputa de dos Copas Américas y el Mundial Sudáfrica 2010 con Paraguay, con Gerardo Martino como entrenador.

Como Ortigoza llega con el pase en su poder, la modalidad que arregló con la dirigencia de Central es que el buen dinero que podía percibir por el préstamo directamente se incluya en el contrato que cobrará por los 18 meses que firmará para vestir la camiseta canalla.

Es verdad que esta vez la contratación de Ortigoza se cerró sigilosamente. Aunque siempre fue un nombre que la dirigencia de Central tuvo en el radar y lo que cambió el mapa de acción fue la predisposición que mostró el jugador por venir. También la aceptación de Leonardo Fernández por tenerlo jugó un papel preponderante. El técnico canalla ya charló algunos minutos con el volante sobre cuestiones más protocolares que futbolísticas y lo hará más en detalle a partir de hoy cuando, se espera, estén cara a cara.

Ortigoza también estuvo a punto de jugar en Central en el mercado anterior. Aquella vez por expreso pedido del DT Paolo Montero. Incluso, el volante también había hablado con Ovación reconociendo el interés canalla: "Claro que me interesa ir a Rosario. Es un club grande y que siempre juega con cancha llena. Mi representante (su hermano) ya mantuvo contactos con Mauro Cetto, a quien conozco porque jugamos juntos en San Lorenzo", había declarado. Luego las negociaciones se truncaron y terminó en Olimpia. La segunda fue la vencida para Ortigoza. Central sumó el volante con juego y precisión de pases que tanto le reclamó Leo Fernández a la dirigencia. Sólo falta que apruebe los estudios médicos, ponga el gancho y se sume a los trabajos de pretemporada el 3 de enero en Arroyo Seco.



Poco rodaje en Olimpia



En el último semestre Néstor Ortigoza estuvo en cancha solamente 1.041 minutos con la camiseta de Olimpia de Paraguay. Jugó 13 partidos (todos de titular) y fue reemplazado en cuatro oportunidades. Recibió 3 tarjetas amarillas y no fue expulsado. Convirtió un solo gol: a Deportivo Capiatá.Su último partido fue el 12/11/2017 ante General Díaz.

