"Ortigoza jugará y será muy importante"

Positivo. Mauro Cetto argumentó además que están haciendo una buena campaña. Celina Mutti Lovera

Brindó una mirada muy meticulosa de varios temas que hacen de Central un mundo particular. Lo hizo con la firme estampa en su rol de director deportivo. Mauro Cetto argumentó cada caso sin esquivar ningún tema. Ponderó el "gran mercado que se hizo en el semestre pasado, ya que ahora están consolidados". A la vez, resaltó la adquisición del defensor colombiano Oscar Cabezas, "que con 21 años rinde en un fútbol complejo como el nuestro". Claro que también mostró "bronca por las lesiones de Ortigoza, pero más allá de eso, estoy convencido de que será muy importante en el equipo". El Colorado resaltó, además, el caso "de los juveniles que están rindiendo como esperábamos" como, a la vez, confesó que "el objetivo es poder clasificar a la próxima Copa Sudamericana". Un mano a mano sin barreras. Ni anestesia.

¿Estás conforme con

la actualidad deportiva

y los refuerzos?

Lo que hay que destacar antes que nada es que logró mantener la base del equipo. La idea era no perder jugadores importantes en el reciente mercado. Sabíamos que teníamos piezas que estaban en un nivel interesante y podrían venir a buscarlas, pero logramos convencer a todo los futbolistas para que siguieran confiando en este proyecto. Por eso es que hicimos pocos retoques en líneas generales. De hecho, sólo concretamos dos. Llegó Cabezas, quien es un zaguero central joven (21 años) y tiene mucho para dar aún. El colombiano se está afianzando poco a poco, aunque viene demostrando que la camiseta de Central no le pesa. Lógico que apostamos a que siga adaptándose a nuestro fútbol, pero a la vez entendemos que es un proyecto a largo plazo. Mientras que el otro que llegó es Néstor (Ortigoza). Su arribo fue porque buscábamos que nos diera fútbol, que aportara esa pausa precisa que tiene en el juego, ya que es lo que nos estaba faltando. Sin embargo, hay cosas que uno no puede controlar.

¿Cómo qué puntualmente?

Las lesiones. En este deporte suceden a menudo lamentablemente. Incluso muchas veces es difícil encontrarle una explicación. Pero pasan. En este caso sobre todo al cómo se han producido las lesiones de Néstor. Hemos buscado una respuesta mediante médicos, kinesiólogos y gente que trabaja en la parte física de plantel, y hasta ellos mostraron sorprendidos por la última que tuvo. No es sencillo encontrarle una explicación en este sentido. Lógico que se hace mucho hincapié para reducir el margen de error, aunque en el caso de Ortigoza debo reconocer que es una lástima lo que pasó. Fundamentalmente contra Godoy Cruz. Más allá de eso, estamos convencidos de que se recuperará y podremos ver el jugador que todos conocemos.

¿Sos consciente de que hasta que no juegue y rinda vas a recibir todas las críticas porque llegó por la relación que tienen básicamente?

Desde que asumí en este puesto me hago cargo de todo. Porque tuve participación directa en todas las incorporaciones que se hicieron antes que nada. Desde ese punto de vista, nunca voy a esquivar el tema. Y con respecto a Néstor, la verdad es que llegó porque es un gran jugador ante que por la relación que podamos tener desde antes. No se me ocurría traer a alguien por el sólo hecho de conocerlo. Lo sumamos porque consideramos que era el volante que nos estaba faltando. Al menos siempre lo vimos así.

Pero convengamos que llegó porque se conocían y eso también facilitó las cosas o hizo que mirara hacia esta parte de otra manera.

Está bien, desde ese punto de vista puede ser. Pero también hay que saber separar bien las cosas. Llegó por las condiciones que tiene más que por el hecho de que nos conocemos hace mucho tiempo.

¿Y qué te dice de las

lesiones que sufrió?

Está con bronca porque no se esperaba todo esto. Sé la clase de persona que es y es el primero es querer salir ya a una cancha. A eso le agrego la personalidad que tiene. Es un tipo ganador y siempre quiere ir al frente. Quiere jugar en todo momento. Y para un jugador de ese temple, pasar por esto y no poder demostrar nada, se le hace difícil asimilarlo también.

¿Qué te deja por el hecho

de verlo y hablar todos

los días con él?

Que lo veo con las ganas necesarias de revertir esta situación. Noto que le duele estar pasando por esto como nos duele a todos por no poder verlo dentro de una cancha.

¿Llegará bien para el partido de la Sudamericana?

Uno espera eso. Lógico que la idea es que una vez que se recupere no pare más. Pero por el momento estamos centrados en que haga una buena rehabilitación y vuelva bien. Para los partidos claves, la idea es siempre tener a los mejores jugadores disponibles. Queremos que tenga esa continuidad sin tener que jugársela todo en uno o dos partidos.

En su momento se rumoreó que la continuidad podía llegar a pender de un hilo

si no estaba en los partidos

por la Copa. ¿Es así?

A los rumores no los escucho. Somos un club serio y ordenado. Si un jugador se lesiona no podemos pensar en ningún tipo de rumor. Hay que estarle encima y ayudarlo a que se ponga bien y vuelva a jugar, que en definitiva es lo que nos interesa tanto a nosotros como a nuestra gente.

¿Te llamó la atención que también se haya hecho eje

en el tema de la cláusula que tiene en el contrato por el tendón de Aquiles cuando

la lesión es el otro pie?

No. Lamentablemente en el fútbol actual la gente y el periodismo tiene muchas facilidades para hablar sobre cosas que no todas son ciertas. Y uno no puede andar saliendo a desmentir todo lo que se publica. En este caso es verdad que muchos relacionaron la lesión del sóleo con lo del tendón, que es el otro pie en todo caso. Entiendo que se quiera justificar porqué se lesionó o se le quiera dar vuelta al tema hasta encontrarle alguna explicación. Pero en este tema. La verdad es que se lesionó porque le tocó, no es que hizo algo o se hizo mal.

Pero fue llamativo cómo se lesionó contra Godoy Cruz.

Sí, ni hablar. Una cosa insólita diría. Tanto para Néstor como para nosotros. Incluso él mismo sigue sin entender cómo fue que le sucedió. La realidad es que las lesiones aparecen y no quedan más que asumirlas. No siempre se puede buscar qué se hizo mal para apuntarle a alguien después.

Pero Central tuvo muchas falencias a nivel cuerpo médico en los últimos tiempos. Eso es innegable.

Cuando hay lesiones, el cuerpo médico no está involucrado.

No será en este caso, pero sí con los dóping del Chelito Delgado y Damián Musto, el tema confuso de Pinola en su momento como también jugadores que optaron

por operarse o consultar

con otro médico.

Hay situaciones en las cuales se han fallado en el pasado y las tratamos de solucionar en la actualidad.

¿Entonces hablaron con

el cuerpo médico?

Por supuesto. Cuando no se encuentran deseadas se charla. En ese sentido, hablamos con todos para ver qué fue lo que sucedió. La idea es corregir y evitar que vuelvan a pasar. Por eso es que el club hizo una gran inversión en tecnología para entrenar y monitorear todos los trabajos, sea en entrenamientos como recuperación. Tratamos de estar en todos los detalles posible porque todos queremos lo mejor para Central. Sea el área que sea. Lógico que también sabemos que los milagros no existen.

¿Y qué te dejó los desgarros

de Ruben, Lovera,

Ortigoza y Martínez?

Fueron casos puntuales y específicos. Martínez se terminó desgarrando porque lo golpearon en la zona en un mismo partido. Pero hay que tener cuidado cuando se habla de este tema porque se genera confusión a veces. Sobre todo si un jugador para unos días para hacer un trabajo diferente. Camacho se lastimó el hombro y parecía que se había lesionado por alguna negligencia. Hubo lesiones y nos preocupa, pero también sabemos que las lesiones son parte del oficio, pese a que trabajamos para evitarlas mediante la inversión se hizo.

Hablás de inversión, pero se sigue demostrando que sumaron muy poco en el pasado mercado de pases.

Lo que sucede es que la mayor inversión se hizo a mitad de año. Y mirá ahora los resultados. Tenemos al mejor asistente del torneo como el col Gil, a quien le dimos el tiempo para que pudiera adaptarse. A Fernando Zampedri, que es el goleador del equipo. Tobio es un gran defensor y lo demuestra cada vez que juega. Parot está cumpliendo con creces. Por eso es que también apostamos a los pibes, ya que la base estaba.

¿Por eso apostaste en su momento por Lioi, quien es

un jugador que estando bien tiene un nivel superlativo?

Seguro. En su momento entendí que estaba para sumarse al plantel superior. Tengo la suerte de ver casi siempre a la reserva así que no necesito que me cuenten cómo está fulano o mengano. Los veo y noto si elevan el nivel con el tiempo. Y muchos de los chicos que jugaron la Copa Santa Fe ahora están en el primer equipo. También es cierto que Leo (Fernández) conoce a todos y los potencia. Porque él también se adaptó a lo que tenía a mano. Nuestro técnico, en ese sentido, avaló la decisión de subir a los juveniles. Además, no hay olvidarse de que las primeras dos fechas, casi todos nos remarcaban que teníamos un plantel muy corto. Y hoy en día, después de haber sumado muchos puntos, está a la vista que no es así.

Pero no siempre los pibes salvarán la ropa más de una vez, pese a que pasó con

Lioi contra Olimpo y Maziero con Chacarita, que entró

y se despachó con

dos goles determinantes.

Seguro. Pero también es cierto que si traíamos dos o tres refuerzos esos chicos quizá no hubiesen tenido la posibilidad de mostrarse. Central le dio lugar y lo seguirá haciendo porque siempre fue así, y además Leo (Fernández) conoce a todos como pocos.

¿Y están trabajando sobre

los contratos que caducan

a final de temporada?

Sí, no sólo en eso sino además en los juveniles que podrían firmar su primer vínculo, que son de la camada 1997, donde ya tenemos muchos en el primer equipo. Incluso hoy (ayer) se renovó hasta junio de 2020 a Joel López Pissano. Sabemos que cada junio tiene su particularidad, pero estamos abocados en resolver los casos que tenemos en carpeta.

¿A quiénes se les vence

en junio?

A Recalde (defensor) y Di Fulvio (arquero). Luego está el tema del préstamo de Tobio. Ninguno más.

¿Y Ruben?

Tiene un año más, pero con una cláusula a mitad de este año. Igualmente, lo único que estamos buscando es que Marco se recupere y todos podamos ver nuevamente al goleador que es.

Herrera también caduca.

Pero tiene una cláusula para renovar si cumplía con un objetivo, que ya prácticamente lo cumplió.

¿Sabés que será complejo retener a Martínez?

Se verá en su momento. Es muy temprano para hablar de eso.

¿Estás conforme con

la campaña?

A juzgar por cómo habíamos arrancando, sí. Se sumaron muchos puntos. No hay que olvidarse de que arrancamos desde muy atrás lamentablemente, y venimos peleando para entrar a la próxima Copa Sudamericana. Creo que estamos haciendo un gran torneo teniendo en cuenta cómo empezamos. Lógico que buscaremos terminar lo más arriba posible.

¿Y la Sudamericana ante

San Pablo?

Buscaremos pasar de fase, sin dudas. Sabemos del potencial de San Pablo, pero Central buscará avanzar de fase porque tenemos plantel como para clasificar.



¿Te gustó la nota?