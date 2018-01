"Ortigoza es buen refuerzo"

El Colorado no toma la llegada de Néstor Ortigoza como una amenaza para su puesto porque el Gordo tendrá otro rol dentro del equipo, según tiene planificado en la previa el entrenador Leo Fernández. La función del ex San Lorenzo será ser el distribuidor del juego canalla. Por lo tanto, Gil opta por resaltar las cualidades del mediocampista de 33 años antes que todo. "Sí, es un refuerzo interesante. Todo jugador que llega es bienvenido porque nos permitirá crecer y elevar el nivel de competencia interno. Lógicamente que para nosotros es lindo sumar un futbolista con un nombre importante como Ortigoza", fueron las primeras sensaciones que exteriorizó el ex Talleres. "Acá hay que trabajar de manera colectiva y rendir porque el club está por encima de todos. Para lograr grandes objetivos hay que laburar mucho", concluyó a modo de desafío el Colo.