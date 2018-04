Ortigoza: "Al técnico tengo que defenderlo dentro de la cancha"

El volante Néstor Ortigoza admitió que el equipo no puede seguir perdiendo puntos en el torneo y reveló sus ganas de ser titular el próximo sábado ante Defensa y Justicia al tiempo que dijo que "la continuidad del técnico depende de los dirigentes, pero al técnico debo defenderlo dentro de la cancha, no en los micrófonos".

En rueda de prensa este mediodía, Ortigoza se refirió a su estado físico y al respecto dijo que "la verdad es que me vengo sintiendo muy bien, hace tres semanas que me entreno a la par del grupo. El técnico decidirá si voy de arranque, ojalá que si me toca, lo pueda hacer bien y darle al equipo lo que necesite".

Sobre los cuestionamientos sobre su falta de partidos indicó que "trato de no escuchar rumores y ponerme bien desde lo físico, recuperarme lo más rápido posible y estar a disposición del técnico. Tenemos que saber que quedan tres fechas y sacar la máxima cantidad de puntos posibles".

Embed AHORA | @negroortigoza: "Quiero rendir, estar a la altura y responder a la gente que confió en mi, pero dentro de la cancha. Tengo que estar con la cabeza bien y no desesperarme para sacar la situación adelante" — Rosario Central (@CARCoficial) 24 de abril de 2018



El volante fue autocrítico al señalar que "si está claro que no venimos jugando bien y que tenemos que levantarnos. Apuntamos a ganarle a San Pablo, pero tampoco podemos seguir perdiendo puntos en el torneo".

Cuando se le recordó que el del sábado ante Defensa y Justicia podría ser un partido clave para la continuidad de Leo Fernández, Ortigoza señaló que "puede ser, pero para nosotros también, aunque eso no lo decido yo sino los dirigentes. Pero al técnico tengo que defenderlo dentro de la cancha, no en los micrófonos. Si me toca jugar el sábado voy a tratar de ayudar a mis compañeros y al técnico".

El volante siguió hablando sobre la lesión que lo tuvo a maltraer y dijo que "me gusta la presión, me siento capacitado y siento que no me va a pesar el momento. Al contrario, estoy para ayudar a mis compañeros y para eso también me trajeron".

Embed AHORA | @negroortigoza: "Acá vine a rendir y estoy con mucha confianza, hay un buen equipo y me gusta la presión que hay. Creo que va a salir todo bien" — Rosario Central (@CARCoficial) 24 de abril de 2018



"Creo que es lo peor que me pasó en mi carrera esto, hice la pretemporada como la tenía que hacer, trabajé a la par, respeté los tiempos después de la lesión e igualmente me volví a sentir y no le encuentro explicación, soy el primero que quiere jugar", se lamentó a continuación.



Sobre la realidad del equipo dentro de la cancha explicó que "tenemos que buscar un equilibrio en la cancha, tratar de que le lleguen pelotas claras a los delanteros, pero también respaldarlos en defensa".

"No estamos en un buen momento, pero no es oportuno que yo diga lo que está mal y lo que está bien, porque no vengo jugando", aclaró.

Embed AHORA | @negroortigoza: "Esto es un equipo y todos tenemos que rendir desde nuestra posición. Son todos imprescindibles, mi fuerte es cuidar la pelota, no errar pases y tengo que afinar de cara al sábado" — Rosario Central (@CARCoficial) 24 de abril de 2018



Sobre cómo se salía de este momento de incertidumbre, el mediocampista indicó que "se puede revertir esta situación. Hay errores nuestros que hacen crecer al rival y ahí es donde tenemos que ajustar un poco más".