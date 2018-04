Orozco dirigió la primera práctica

La era de Germán Orozco como entrenador de Los Leones, tras la tumultuosa salida de Carlos Retegui, ya está en marcha. Ayer, muchos de los jugadores que figuran en la lista de 43 que convocó el DT para los objetivos más inmediatos trabajaron en el Cenard a sus órdenes. El rosarino Nicolás Acosta, quien se encuentra jugando en Bélgica y es el único de esta ciudad en la lista, se incorporará en mayo, como lo harán la mayoría de los "europeos". Manuel Brunet, uno de los emblemas del equipo que se consagró campeón olímpico, no apareció en esta nómina y se sumaría a mitad de año.

Orozco, quien vistió la camiseta del seleccionado nacional, armó una lista extensa porque debe afrontar cuatro objetivos, algunos de ellos en simultáneo. A fines de mayo Los Leones serán anfitriones de Malasia, en una serie de amistosos (desde el 22) y tendrán que disputar los Juegos Odesur (desde el 26) en Cochabamba, Bolivia. Este sería el compromiso que abriría oportunidades a los más jóvenes, para que empiecen a mostrarse en el mayor. Entre ellos estaría el Tero Acosta, mundialista con Los Leoncitos en India 2016. Después habrá Champions Trophy y Mundial.

Hoy Acosta, nacido deportivamente en Provincial y luego jugador de Jockey, viste la camiseta del Royal Victory belga desde el año pasado, pero en mayo terminará su vínculo y viajará a Argentina y se unirá a los entrenamientos del equipo albiceleste.

Respecto de Brunet, quien fue marginado de Los Leones este año por Retegui tras una fuerte discusión en la concentración del seleccionado en Barcelona, no hay que cerrar la puerta a pesar de que no esté en esta nómina. El entrenador quiere hablar con él también en mayo luego de que venga de Bélgica (reside allí junto a su familia) y la idea es que el rosarino forme parte del plantel. Brunet es uno de los jugadores de los que el DT sabe bien qué podría esperar, por lo que no necesita "probarlo".

La consideración para Manuel tiene que ver con los dos objetivos más exigentes del año: el Champions Trophy de Breda, Holanda, del 23 de junio al 1º de julio y el Mundial de Bhubaneswar, India, del 28 de noviembre al 16 de diciembre.

En tanto, sobre los otros tres jugadores rosarinos que formaron parte de las listas del Chapa, Franco Harte, Leo Del Palacio y Agustín Ballarini, que quedaron en un momento en la lista de Proyección Olímpica y que no aparecieron en esta, Orozco aclaró que no fueron incluidos porque no hay demasiado tiempo de evaluación para los torneos venideros (ninguno de ellos tiene partidos oficiales con el seleccionado) pero la lista estará "abierta siempre". La actual se diseñó con los que venían trabajando en el primer equipo con Retegui y muchos Leoncitos mundialistas 2016.

Entre los nombres resonantes volvieron a aparecer los de Gonzalo Peillat y Agustín Mazzilli, cuyas renuncias a mediados de marzo terminaron por decantar la salida de Retegui como entrenador. El Chapa había renunciado como DT en febrero por "falta de energías" y luego, ante los fracasos en las gestiones dirigenciales para buscarle un reemplazante, volvió no sólo como entrenador sino también como head coach, lo que disparó la bronca de varios Leones, entre ellos Peillat y Mazzilli, campeones olímpicos y claves en el funcionamiento del equipo. El Acha acusó a la dirigencia de haberles mentido y defraudado y luego de varios días de conflicto finalmente llegó la baja definitiva de Retegui y el nombramiento de Orozco.

Los 43 convocados, en esta primera instancia de Orozco, son: Nicolás Acosta, Alan Andino, Guido Barreiro, Tomás Betaglio, Emiliano Bosso, Agustín Bugallo, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Lautaro Córdoba, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Federico Fernández, Martín Ferreiro, Marc Ganly, Nicolás Garrone, Ladislao Gencarelli, Juan Ignacio Gilardi, Pedro Ibarra, Isidoro Ibarra, Nicolás Keenan, Juan Martín López, Lucas Martínez, Luca Masso, Agustín Mazzilli, Joaquín Menini, Gonzalo Merino, Federico Monja, Federico Moreschi, Ignacio Ortiz, Matías Paredes, Diego Paz, Gonzalo Peillat, Matías Rey, Tomás Rodríguez Larrinaga, Lucas Rossi, Manuel Sacchetti, Nahuel Salís, Santiago Tarazona, Leonardo Tolini, Tomás Santiago, Joaquín Trezza, Lucas Vila, Juan Manuel Vivaldi.