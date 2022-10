Operación retorno: Lionel Messi tendría fecha de regreso a Barcelona

¿Vuelve Messi? Xavi Hernández dejó entrever sus ganas de que su ex compañero vuelva a vestir la camiseta culé.

Cuando en agosto de 2021 explotó la bomba mundial de que Lionel Messi se iba de Barcelona, los hinchas azulgranas comenzaron a soñar con el ansiado retorno de una de los grandes ídolos de la entidad. Y aunque en un primer momento se pensó que eso no iba a suceder, ahora todo parecería indicar que la vuelta tendría fecha .

La periodista Verónica Brunati, que sigue de cerca a la Pulga desde hace largos años, publicó en sus redes sociales sin lugar a especulaciones que "Lionel Messi volverá a jugar en Barcelona el 1º de julio de 2023" . No hubo grises en su mensaje, sino contundencia.

En la conferencia de prensa previa al duelo que enfrentará a Barcelona y a Inter por el Grupo C de la Champions League, el DT catalán Xavi Hernández dejó entrever sus ganas de que su ex compañero vuelva a vestir la camiseta culé.

"Vamos a ver cómo se da, creo que no es momento de hablar. Quiero mucho a Leo, es un amigo, le deseo todo lo mejor, el Barcelona es su casa. Pero creo que no es momento de hablar de Leo, no le hacemos un favor. Que esté tranquilo, que esté disfrutando en París", afirmó.

https://twitter.com/verobrunati/status/1577307082184876033 1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Tiempo atrás, quien se había expresado a favor de la vuelta de Leo fue el mismísimo presidente Joan Laporta, quien lleva sobre sus hombros la responsabilidad de haber impulsado a Messi a seguir su carrera en Francia, más precisamente en PSG.

"Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en Barcelona. Es nuestra responsabilidad conseguir que ese capítulo abierto, porque no está cerrado, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y tenga un final más esplendoroso de lo que fue", había expresado días atrás.

La puerta está abierta para el regreso y seguramente el enfrentamiento con la dirigencia quedará de lado. Y seguramente Messi cumpla el deseo propio y de muchos de volver a Barcelona en 2023.