Opazo: "Cometí errores que no volverán a pasar"

Daniel Opazo fue la incorporación de Newell's de comienzos de la Superliga que menos repercusión generó. Llegó desde Cipolletti de Río Negro, de jugar el Federal A, como una apuesta. Jugó algunos minutos en los cuatro primeros partidos oficiales del ciclo de Juan Manuel Llop y no volvió a ser considerado. El sábado anotó tres goles en la victoria por 4 a 0 en el segundo amistoso contra Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Ante la anemia ofensiva del club del Parque, el Monito dio una señal y espera. "Cometí errores que no volverán a pasar", admitió el delantero de 21 años, acerca de conductas personales sobre las que prefirió no profundizar y que lo marginaron en su momento. Asegura que ya se adaptó a la primera y mantiene intacta la "esperanza" para ser tenido en cuenta.

¿Cuáles son tus sensaciones después de los tres goles del sábado, si bien se trató de un amistoso y contra un rival inferior?

A mí me sirve. Fue bueno porque hacía bastante que no jugaba. Tuve lesiones que me marginaron y volver a jugar y hacer goles me da mucha confianza. Sirve para soltarme y reforzar las ganas de seguir así.

Hiciste dos goles de cabeza, ¿es una de tus virtudes?

Es algo que me gusta. Me gustan los anticipos de cabeza.

En el restante gol definiste con tranquilidad.

En esa jugada leo que Ribero va a tirar el pase. Me llegó la pelota y pude pasar al arquero.

Todavía restan siete fechas de la Superliga, ¿pensás que hay posibilidades de por lo menos ir al banco de suplentes?

La esperanza nunca la pierdo. Hace un tiempo que no juego y jamás perdí las ganas. Me esfuerzo al máximo. Si me consideran, mejor. Y si no, aliento al máximo a mis compañeros desde afuera, como lo vengo haciendo. Obviamente es feo quedarse afuera, pero la esperanza de estar adentro no las pierdo. Ojalá el fin de semana pueda estar en el banco.

Antes de llegar a Rosario tenías la ilusión de compartir el plantel con Maxi Rodríguez, pero al final se fue. De las expectativas que tenías en ese momento, ¿cuáles pudiste cumplir y cuáles te faltan?

Lo que cumplí fue el sueño de jugar en primera. Después, la adaptación me costó bastante. No es fácil saltar directamente de una tercera categoría a una primera. Pero ya me adapté. Ahora queda seguir trabajando, sumar desde donde me toque y obviamente ganarme un lugar porque quiero jugar.

¿Cuál fue la principal diferencia futbolística que encontraste?

El ritmo y la técnica, todo lo referido al control de la pelota. Estaba acostumbrado a un fútbol de mucho choque y roce. En primera división es un juego más técnico.

Tuviste la oportunidad de jugar los cuatro primeros partidos de la etapa de Llop. ¿Qué fue lo que pasó después que no te llevaron más al banco?

Hice mal algunas cosas. También tuve la mala suerte de lesionarme y fui perdiendo terreno y no jugué. No la pasé bien. Con todas esas cosas que pasaron traté de hacerme fuerte. Ahora que estoy teniendo una buena racha, trataré de aprovecharla al máximo.

¿Qué fue los que hiciste mal?, ¿tuviste problemas en la relación con el plantel o el cuerpo técnico?

No, fueron cuestiones personales. Hice algunas cosas malas y eso llevó a que no jugara. Pero ya está, pasó, quedó atrás.

Aprendiste entonces lo que no debías hacer y de qué manera actuar.

Exactamente. Cometí errores que no volverán a pasar.

¿Fue la razón por la que no volvieron a tenerte en cuenta luego de tus cuatro primeros partidos?

Ese fue uno de los motivos.

¿Cómo fueron las lesiones?

En Cipolletti jugaba en césped sintético y eso me terminó lastimando. Acá tuve la mala suerte de lesionarme nuevamente, por cuarta vez. Fue un esguince en el tobillo derecho. Y después tuve un desgarro de dos centímetros a comienzos de este año.

En una de las prácticas abiertas a la prensa se vio a De Felippe que te llamó aparte para hablar. ¿Es habitual que se te acerque o lo hace con todos los jugadores?

Les habla a todos. A mí me marcó cosas puntuales a mejorar. Lo que ve, te lo dice. Me queda mucho todavía por perfeccionar.

¿Y cuáles son esas cuestiones a mejorar?

El tema del perfil. Me dice que me fije antes de recibir la pelota donde está la marca para perfilarme mejor para ir hacia adelante. Te señala lo que debe hacer un delantero.

¿Los demás delanteros del plantel son de aconsejarte?

Todos me tiran buena onda. Me bancaron y me dieron fuerza porque no es fácil no jugar. Estoy viviendo solo en Rosario y es complicado.

¿Te costó la adaptación a la ciudad el hecho de estar solo?

Me costó porque estaba acostumbrado a algunas cosas que por ahí acá no las tenía que hacer. Ya lo aprendí.

¿El principal deseo es sumar minutos?

Quiero estar y ayudar el equipo a salir de esta situación.

El 75 por ciento

Newell's es dueño del 75 por ciento del pase del futbolista neuquino. El atacante firmó un contrato con el club del Parque hasta el 30 de junio de 2021.