Del fútbol al tenis: Omar Descarrega y una vida repleta de sorpresas

Omar nació el 20 de diciembre de 1965 y se crió en barrio Agote, donde era común ver a los chicos correr tras una redonda, usando de arco dos improvisadas montañitas de ropa. Empezó a jugar de 5 en las infantiles del club Provincial hasta que un día faltó el arquero y él ocupó su lugar. Su nuevo rol pronto lo atrapó. Tiempo después, tras leer un aviso en el diario que probaban jugadores, se fue a Sparta donde empezó a consolidarse en el puesto y lentamente a convertirse en figura. Rosario Central quiso contar con sus servicios, pero el pase quedó trunco ya que a cambio pedían la iluminación de la cancha, cosa a la que el canalla no accedió. Con el pase en su poder, siguió su derrotero en Central Córdoba porque él quería ser futbolista y soñaba con jugar en la selección, cosa que pudo hacer realidad (a medias) cuando lo convocaron para representar al país con la celeste y blanca en el equipo juvenil sub-16, anhelo que quedó trunco con el inicio del conflicto bélico por las Islas Malvinas.

La Guerra de Malvinas no fue el único impedimento por el que Omar no pudo seguir adelante con su carrera como futbolista profesional, una tragedia familiar lo marcó para siempre, su hermano de 22 años falleció de muerte súbita y ya nada fue igual en la familia de los Descarrega. “Yo quería ser futbolista, pero la muerte de mi hermano fue un mazazo para todos y de alguna manera tuve que convertirme en sostén de todos. Fue un cambio drástico en nuestras vidas”, confió.

79296885.jpg Experiencia. Descarrega les da indicaciones a los chicos y chicas que oficiarán de alcanzapelotas.

Un fallo polémico

Los años pasaron, Omar descubrió su pasión por la raqueta y así comenzó un nuevo capítulo en su vida que hasta el día de hoy lo tiene como uno de los principales protagonistas de cada evento tenístico de jerarquía que ocurre en la región.

“Al tenis había jugado de adolescente, con amigos y solamente para divertirnos. Nunca fui con un profesor y jamás fui un gran jugador”, dijo sobre sus comienzos en el deporte blanco, el mismo que después le abriría las puertas hacia un nuevo horizonte y agregó: “dejé mucho años, recién retomé de grande en Regatas siempre en un nivel promedio, lo que sería ahora como la sexta. En un torneo interno de dobles llegué a la final y en ese partido definitorio ocurrió una situación reglamentaria que no supimos resolver, nosotros decíamos que era de una manera, los contrarios de otra y para no discutir perdimos la final. Pero después de ese encuentro me saqué la duda y consulté a la escuela nacional de árbitros de tenis”.

Tan solo una situación de juego, en un partido de dobles de un torneo interno de un club, fue el desencadenante de una profesión que hoy lo llena de orgullo y hace que se lleve el reconocimiento de organizadores, entrenadores y jugadores de distintas partes del mundo.

“A los pocos días de mi consulta a la escuela de árbitros, llegó la respuesta sobre las cuestiones reglamentarias de esa final, y definitivamente era como yo decía. Además, Alejo Russell uno de los supervisores más respetados del país, me invitó a hacer el curso”.

Y así fue como Descarrega comenzó a capacitarse para obtener su primer título de juez de línea: “el examen final fue en el Vilas Racket, había estudiado muchísimo, esto ocurrió allá por el 2005. Para esa época yo ya era representante de Head, una marca conocida de tenis, y su gerente de marketing se encontraba justo ese día en el club, me invitó a tomar un café y Guillermo Vilas se vino a sentar con nosotros. Se quedó más de una hora hablando y contando anécdotas. Yo no lo podía creer”.

Ya con el título en mano, Omar hizo su debut en lo que era la Fed Cup, versión femenina de la Copa Davis en Pilará. “Recuerdo que mi inicio fue con el equipo argentino en el que estaba Gisela Dulko, Mariana Díaz Oliva y Jorgelina Cravero. Después ya hice varios de future, challenger y ATP. Aprendí el camino del Roving Umpire para arbitrar desde fuera de la cancha con ciertos protocolos, porque uno entra a tomar una decisión sobre un pique o una situación reglamentaria que no vio, pero tiene que brindar una decisión”, destacó.

Con bastante experiencia en su haber y buenas calificaciones de ITF y ATP, Descarrega fue invitado a realizar el curso de juez de silla con certificación ITF. “En ese momento al curso lo dictaba Damián Steiner, quien ya era uno de los umpires top con chapa de oro ATP a nivel mundial, junto a Alejo Russell. Aprobé y comencé a arbitrar torneos del circuito profesional” rememoró y luego agregó: “entre los grandes recuerdos que tengo se destacan cuando tuve el honor de ser juez de silla en Beach Tenis por la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Playa Rosario 2019 y en los Panamericanos Rosario 2022. También en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario 2022 donde además de ser juez de silla, fui elegido por el Comité Olímpico Argentino para ser el oficial que hiciera el juramento ante la bandera olímpica por el cumplimiento de las reglas deportivas”.

Entre los grandes momentos de Descarrega no se puede dejar de mencionar cuando fue juez de línea del encuentro que disputó Juan Martín del Potro en el estadio de Newell’s Old Boys, tras ganar el US Open en el 2009.

En ese crucial partido Delpo se midió ante el chileno Fernando González, por aquel entonces 11º del mundo, pero también en su lista de top de internacionales figuran: Coria, Nalbandian, Acasuso, Cañas, Mónaco, entre otros tantos, además de todos los locales, como Schwank, Bagnis y Olivo, por ejemplo. En tanto que a nivel internacional aparecen Moya, Ferrero, Ferrer y Gasquet.

Luego, debido a la gran demanda de tiempo que requieren estas competencias y sumado a que su hijo Tomás ya se ubicaba como el mejor tenista de Sudamérica, hizo una pausa en su carrera. “Tuve la posibilidad de conseguir una chapa internacional, pero consideré que no tenía edad ni tiempo para hacerlo, pero todo lo que pude hacer como juez de silla y árbitro en el país, lo hice todo”, argumentó.

Pasaron los años, su hijo se fue a jugar a los Estados Unidos, y Omar volvió al ruedo, desde otro lugar pero con un bagaje enorme de conocimiento. De hecho, desde hace dos años es coordinador general de los torneos profesionales de FST, AAT e ITF que se disputan en la ciudad. “La Federación Santafesina de Tenis siempre confió en mí para llevar adelante la puesta en marcha de las competencias profesionales, así como también los Nacionales de menores. Desde hace dos años también me convocó Luli Mancini para llevar adelante toda la coordinación de los torneos ITF Tennis Circuit, tanto de hombres como de mujeres, con puntos ATP y de WTA y con dinero en premios”, contó.

Lo que hace a Omar una pieza clave en cada competencia es que conoce a la perfección el terreno en el que se mueve: “este es un lindo desafío, conozco la realidad de lo que necesita el jugador, lo que necesita el club, los requerimientos de los árbitros, así como del organizador. Entiendo el torneo de todos lados, también lo que demanda el supervisor y el periodismo. Considero que lo venimos llevando adelante bastante bien. Todos los futures que se hicieron en estos dos últimos años han tenido una calificación excelente y muy buenos comentarios”.

“Esto del arbitraje del tenis me mantiene activo y motivado, hay que leer mucho, reglas que cambian constantemente, hay que estar atento a todas las modificaciones. Soy preguntón y lo hago constantemente para estar aggiornado, veo jugadas o miro determinados fallos por televisión y la consulta es constante con los árbitros que más saben de reglas o que están en torneos importantes. Siempre con el único fin de aprender. Creo que a nivel arbitraje, el Pro Tour que se disputó en Empalme Villa Constitución fue mi último torneo, porque estoy iniciando un proyecto laboral nuevo que me va a demandar mucho tiempo, pero estoy muy agradecido de la gente que conocí y me apoyó todo este tiempo. Por ahora solo seguiré con la coordinación general del circuito profesional de ITF y más adelante veré en relación a estas competencias qué determinación tomaré. Pero ha sido una gran carrera y por demás de reconfortante”, concluyó Omar, un amante del tenis que todavía tiene mucho para dar.