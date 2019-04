Olmos tuiteó, reclamó y generó una polémica

Y un día apareció Juvenal Olmos, ex técnico de Newell's en 2005. Lo hizo a través de Twitter, donde no sólo le contestó a una cuenta trucha de Eduardo López (ex presidente ya fallecido) sino que también aprovechó la ocasión para recordar una deuda que quedó pendiente de su paso por el Parque. El monto que reclama es de 200 mil dólares, los que de acuerdo a lo que le informaron a Ovación desde Tribunales "los papeles no pasaron el análisis y, por lo tanto, no cobrará nada". Seguramente la deuda es real, pero en la gestión López los recibos que entregaba no eran demasiados "legales".

Todo se inició cuando Olmos, que no está dirigiendo, contestó un mensaje por la red social a una cuenta trucha. A partir de ahí el ex entrenador leproso —quien participó años atrás del "Bailando por un sueño" de Chile— siguió tuiteando para recordar un dinero que López no le abonó en esos años. "En Chile, al amigo cuando es forastero, se le paga todo cuando se trata de un despido laboral (como corresponde). Parece que en Argentina los Tribunales no funcionan así... Lo digo porque llevo 12 años en juicio con este pagaré de NOB y no pasa nada", escribió Juvenal.

En el medio de todo esto cuando el chileno fue consultado al respecto expresó que "hace cuatro años Rafael Bielsa me contactó para solucionar el tema y como no llegamos a un acuerdo el hombre nunca más apareció". En tanto, el propio Bielsa confió: "No tengo idea a qué se refiere y no sé quién es Olmos. No veo en qué carácter pude haberle ofrecido una solución".

Lo cierto es que Olmos hizo público una vez más su reclamo mostrando un documento, que en Tribunales dijeron que "no tiene validez". Conclusión: los 200 mil dólares parece que será difícil que los cobre.

El chileno había llegado a Newell's con muchos pergaminos porque venía de dirigir a la selección de Chile. Y fue presentado en un hotel céntrico como el mejor, como el arribo del DT que iba a llevar a Newell's a la consagración. Pero no le fue para nada bien y ni siquiera entendió la idiosincrasia rosarina. Después de su paso por la lepra dirigió Everton de Viña del Mar (2007) y recién el año pasado estuvo al frente de Tiburones Rojos de Veracruz sólo ocho partidos (empató dos y perdió 6).

Abal será el árbitro en el Coloso

Diego Abal es el árbitro designado para la revancha entre Newell's y Gimnasia en el Coloso del domingo 21 de abril, a las 15.30. La lepra llega con la ventaja de la victoria en la ida de los 16avos de final por 1 a 0. El juez Abal tendrá de colaboradores en el Coloso a los jueces de línea Maximiliano Del Yesso y Manuel Sánchez. Ayer fue el primer día de entrenamiento del plantel rojinegro. Héctor Bidoglio tendrá que definir si mantiene a los mismos once que jugaron en el bosque platense.