Old Resian recibe a la ovalada en su casa

Este fin de semana el try, el scrum y el line no serán exclusivos de los varones. Las mujeres del rugby de la región se cruzarán el próximo domingo en la primera fecha de un torneo de seven que tendrá como anfitrionas a las de Old Resian, único equipo de la ciudad con división mayor.

Las tricolores recibirán a las muchachas de Cha Roga y Alma Junior (Santa Fe), Echagüe y Paraná Rowing (Entre Ríos) y también a la Asociación Deportiva Cultural, de Crespo, como equipo invitado. Este Regional da chances para ser parte de los 16 equipos que jugarán el Nacional de Clubes, el 2 y 3 de noviembre en Alto Valle (Río Negro). Y las locales tienen buenas chances de clasificar. Así lo adelantó a Ovación la capitana del equipo y también de la selección local, Maricel Gori.

"Venimos teniendo partidos con estos equipos y estamos segundas. Este fin de semana nos enfrentaremos con el plantel más experimentado en rugby femenino tras 22 años de juego: las Cha Roga", dijo Gori, la hooker, de 32 años.

Los partidos serán esta vez en Rosario (Wilde y Mendoza), pero la segunda fecha será el 9 de septiembre en Entre Ríos y la tercera el 30 del mismo mes, en Santa Fe.

Gori explicó que en el rugby femenino se juega en dos ligas "desarrollo" (en la que venían jugando los equipos rosarinos) y "competitiva" (la de este torneo regional). "Nosotras somos parte del grupo de las primeras jugadoras de rugby que en 2013 empezaron a jugar en Rosario, grupo que luego se dividió: algunas fueron a Universitario y otras a Old Resian. Pero el rugby siguió creciendo y luego se sumaron Caranchos y equipos de localidades cercanas como Cañada de Gómez , Firmat y San Nicolás. En 2015 ascendimos a la competitiva. El primer año quedamos últimas, el año pasado quintas y ahora pretendemos lograr una plaza al Nacional de Clubes".

El equipo de Old Resian es dirigido por Adolfo Imhoff y la cantidad de jugadoras, que van de los 14 hasta pasados los 35, va creciendo. "Los varones van aceptando nuestra presencia en el deporte. Venimos de distintas disciplinas, yo hacía pesas, pero hay otras chicas que habían probado con hockey, el atletismo o directamente no habían jugado a ningún deporte. No se necesita tanta fuerza como velocidad y constancia de trabajo, es un deporte de contacto y golpes, y duelen , pero nada que no podamos tolerar todas las que lo jugamos", dijo la jugadora.

Tanto creció el rugby entre mujeres en Rosario que ya tiene selección local, hay equipos juveniles y hay una jugadora preseleccionada en el combinado nacional Las Pumas (Julieta Correale). Nadie para a las mujeres.