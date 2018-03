Old Resian no pudo con Liceo

Emocionante. El partido entre tricolores y clavos tuvo mucha adrenalina.

Ayer se completó la tercera fecha del Torneo del Interior en sus tres ramas, jornada en la que jugaron todos los equipos rosarinos participantes.

Por el Interior A, Old Resian cayó en el Grantfield ante Liceo por un ajustado 37-36. Fue un encuentro de alta tensión en el que el ganador jugó en un momento del complemento con tres jugadores menos pero con muchísima actitud logró llevarse la victoria.

En una semana, en la primera fecha de los partidos de vuelta, el tricolor podrá ir por la revancha, ya que visitará a Liceo en Mendoza.

Otro que corrió la misma suerte fue Universitario. El conjunto académico no pudo con Sixty y cayó 21-18 en uno de los partidos de la zona 3 del Interior B.

En el otro partido jugado en Rosario en tanto, por el Interior C, Provincial superó a Comodoro Rugby por un categórico 48-12, consiguiendo de esta manera la primera victoria en el torneo. Así el rojo se despidió del campeonato con dos derrotas y un triunfo.

Los resultados de la tercera fecha fueron los siguientes:

Interior A. Zona 1: Crai 44, Montevideo Cricket 7; Curne 33, Lince 0; Zona 2: Jockey Club Córdoba 74, Peumayén 10; Taraguy 21, Santa Fe Rugby 29; Zona 3: Universitario Córdoba 22, San Ignacio 13; Old Resian 36, Liceo 37; Zona 4, Sportiva 24, Huirapuca 52; Marista 43, Neuquén Rugby 29.

Interior B. Zona 1: Roca Rugby 21, Trébol 36; San Martín 19, Universitario de Mar del Plata 42; Zona 2: Tilcara 35, Aranduroga 23; Santiago 30, Jockey Club Villa María 43; Zona 3: Teqüé 59, Universitario BB 10; Sixty 21, Universitario 18; Zona 4: Marabunta 26, Universitario de Salta 15 y Comercial 21, Banco Rugby 20.

Interior C. Zona 1: Universitario SF 12, Cardenales 29; Córdoba Rugby 25, Carrasco Polo 12; Zona 2: Old Lions 59, CAPRI 3; Carlos Paz Rugby 20, Mendoza Rugby 69; Zona 3: Provincial 48, Comodoro Rugby 12; San Patricio 33, El Nacional 13; Zona 4: Bigornia 12, San Juan 51 y PSG 23, Los Cardos 24.





