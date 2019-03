Old Resian dio la nota en Grantfield en el Top 10 del Litoral

En el Grantfield. Old Resian trabajó duro y se subió al tercer puesto de las posiciones.

La tercera fecha del Top 10 del Regional del Litoral fue una jornada de sorpresas, una tarde negra para los equipos de Rosario excepto para Old Resian, que se impuso en el Grantfield a Gimnasia por 28-17.

El conjunto mens sana arrancó mejor, con un try en la primera jugada y desde allí hasta los 20' fue una tromba en la que llegó nuevamente dos veces a vulnerar el ingoal del local. Pero a partir de ahí Old Resian se acomodó en defensa, empezó a presionar adelante y a descontar, para cerrar el parcial 18-17 abajo.

En el segundo tiempo, GER sintió el esfuerzo del primer parcial y para colmo no pudo sortear la sólida defensa de Old Resian, que de a poco y con mucho trabajo de sus forwards empezó a marcar tries y le permitió, a la postre, llevarse el partido.

En el otro partido jugado ayer en Rosario, en el barrio Las Delicias, Universitario cayó ante Paraná Rowing 34-17, resultado impensado si se tiene en cuenta que hace siete días el académico cayó ante Duendes por apenas dos puntos.

Precisamente Duendes cayó ante Estudiantes en el parque Urquiza de Paraná por 6-0, mientras que Jockey Club, el hasta ayer puntero invicto, corrió la misma suerte ante Crai, que se impuso 33-32.

La goleada de la fecha la protagonizó Santa Fe Rugby, equipo que superó a Crar 48-10.

Con estos resultados, Crai lidera las posiciones con 14 puntos, seguido por Jockey Club, 12; Old Resian, 11; Duendes, 10; Gimnasia, 9; Paraná Rowing, 9; Santa Fe Rugby, 6; Estudiantes, 5; Universitario, 2; y Crar, 1.

En la próxima fecha se medirán Rowing v. Estudiantes, en el clásico paranaense; GER v. Crai; Duendes v. Old Resian; Jockey Club v. Santa Fe Rugby y Crar v. Univesitario.

Por el torneo de primera, Los Caranchos goleó a Los Pampas 38-3, mientras que Logaritmo cayó en su visita a Alma Juniors 19-15. Finalmente, La Salle Jobson se impuso en su casa a Tilcara por 32-15. Al restante partido del torneo, Universitario SF y Provincial, lo adelantaron el 9 de marzo y fue triunfo del equipo rosarino por 18-13.