Old Resian campeón

Histórico. La vigésima edición del Litoral arrojó un nuevo campeón: Old Resian. El tricolor se sumó ayer a la lista de ganadores del Regional tras superar a Jockey Club por 13-6, en un partido en el que el traje de protagonista le quedó pintado. No le sobró nada, pero tampoco le faltó. “La final la gana el que más quiere”, había afirmado entresemana el octavo Ramiro Cárcamo convencido de que el factor anímico iba a ser fundamental en los últimos ochenta minutos del torneo. Y tuvo razón. Empujados por su gente, el tricolor jugó la final como debía, con dientes apretados, pero sin olvidarse del libreto que los llevó hasta ahí. Y tuvo su premio.

La coronación no hizo otra cosa que premiar un trabajo colectivo, un proyecto llevado a cabo contra viento y marea, más allá de que en el camino hubiera alguna espina. Hasta no hace mucho tiempo atrás Old Resian no era un rival para preocuparse, pero eso cambió repentinamente y en un par de años no sólo logró codearse con los de arriba sino que, además, se convirtió en protagonista. Este plantel, en el que muchos jugadores pasaron varios años jugando en el ascenso, encontró este año la maduración necesaria, el punto justo que le permitió dar la merecida vuelta olímpica.

Ante Jockey, como lo hizo la semana pasada ante Gimnasia en la semifinal, dio muestra de su temperamento y de sus convicciones desde el arranque mismo de la final. Jugó y en algunos pasajes quizás arriesgó un poco más de la cuenta, y cuando tuvo que defender ninguno de sus hombres esquivaron poner el hombro en cada tackle para echar por tierra cualquier intento del verdiblanco.

Dos derechazos fulminantes de Nazareno Valentini, el goleador del campeón, empezaron a marcar el camino a la victoria ante un Jockey Club que tomó decisiones apresuradas y pagó por ello.

Pasada la media hora, tras un scrum favorable al local cerca del ingoal verdiblanco, Ramiro Cárcamo se levantó desde esa formación, vio un hueco y se mandó con potencia para apoyar el primer y único try de la tarde para establecer un 13-0 que por lo expuesto por ambos pareció irremontable.

Pero luego de esa jugada, el tricolor empezó a equivocarse y a posibilitar la levantada de Jockey. El pie de Dogliani achicó las distancias y el verdiblanco fue por más aprovechando ese envión, pero la mala fortuna le jugó una carta (knoc on de Prunotto a centímetros del ingoal) y ya sin tiempo el marcador siguió igual.

Esa levantada dejó abierta la incógnita para el segundo tiempo.

Complemento sin emociones

En el complemento, producto del cansancio y de los nervios, ambos equipos cometieron muchos errores, pero ninguno logró quebrar al otro. Jockey hizo un esfuerzo supremo en el final intentando dar vuelta la historia, pero el corazón de Old Resian fue mucho más grande y aguantó la embestida hasta el pitazo final de Rivera, que desató hasta las lágrimas el delirio de todo el club del oeste. El tricolor era el nuevo campeón.