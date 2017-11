Ojeda se perfila en el once canalla

Hoy nada en Central transita por caminos relacionados con las certezas, atendiendo a que el flamante cuerpo técnico liderado por Leonardo Fernández lleva apenas dos días de trabajo. Por eso las especulaciones son las que más cuerpo tienen. Pese a ello, uno de los turnos de ayer (el matutino) contó con algunos trabajos que pudieron aportar algún que otro indicio. Fue el que cumplieron los defensores, con Ferrari, Tobio, Leguizamón, Martínez y Parot (ver página 5). ¿Qué significa esto? Que si esos nombres son los elegidos para el domingo hay una vacante que se abre en la mitad de la cancha por la lesión de Santiago Romero (esguince de tobillo izquierdo). Y en este contexto el dato fuerte que aparece es la presencia de Emmanuel Ojeda, uno de los juveniles de la reserva que el flamante entrenador rápidamente subió al primer equipo. Por eso, dentro de un cuadro lógico, la chance de que el volante central tenga la posibilidad de jugar el fin de semana en el Mario Kempes es más que concreta.

La de Ojeda no es la única alternativa que maneja Leo Fernández. Para ese puesto también está Maximiliano González. Es más, hasta podría haber lugar para los dos, depende del sistema de juego que utilice el canalla en Córdoba. De lo que no caben dudas es que Ojeda puede aparecer como el primer jugador de la reserva con chances concretas de jugar en lo que será el mojón entre el equipo que dejó Paolo Montero y el que empieza a proyectar Fernández para estas cuatro fechas que le quedan al canalla hasta el cierre del semestre.

Leo Fernández conoce a la perfección a Ojeda, a quien lo viene dirigiendo desde hace más de un año, desde que se hizo cargo de la reserva. De hecho el volante central fue uno de los futbolistas más regulares de equipo que obtuvo la Copa Santa Fe. Al menos ese es el pensamiento de quien hoy está al frente del primer equipo. Por eso la convocatoria ya desde el primer día de trabajo.

En caso de que le llegue la posibilidad, no sería el debut de Ojeda en primera división. Es que ya tiene un par de partidos en el primer equipo, todos ellos bajo el mando de Eduardo Coudet. Pero así como fue tenido en cuenta durante un tiempo, rápidamente dejó de ser llamado al primer equipo.

En la 15ª fecha del torneo Transición 2016 estuvo por primera vez en el banco de suplentes en el torneo local, en el 1 a 1 contra Quilmes (de visitante). En la Copa Argentina de ese año, a excepción de Atlético de Rafaela (16avos) y River (final), en los otros cuatro fue al banco. Después de eso tuvo que esperar hasta la temporada 2016/17, en la que fue alternativa en cinco ocasiones (Estudiantes, Newell's, Independiente, Boca y Unión). Pero en el medio pudo darse el gusto de hacer su debut. Fue el 29/10/16, en el empate 1-1 contra Huracán, en el Ducó. Ese día tuvo su primer partido como titular, en medio de la decisión del Chacho de apostar por un equipo alternativo, ya que cuatro días después el canalla debía jugar frente a Boca, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Fue en ese marco de protagonismo de Copa Argentina en el que varios futbolistas que no eran habituales titulares encontraron un mayor lugar en el torneo local. Y uno de ellos fue Ojeda. Así, en la 11ª fecha, volvió a ser de la partida ante Olimpo, en el que para Ovación fue la figura del 1-1 con el que terminó el partido en el Gigante. Cuatro días más tarde Central enfrentaba a Belgrano, en Formosa, por la semifinal de la Copa Argentina.

El mismo escenario se dio tres días antes de la final contra River, cuando el Chacho volvió a poner en cancha un equipo alternativo, contra Lanús. En esa ocasión Ojeda ingresó en el segundo tiempo, por Damián Musto. Son los únicos tres partidos que el mediocampista central tiene en la máxima categoría.

Igualmente, esos escasos minutos en el escenario mayor no parecen ser para Leo Fernández un impedimento como para tenerlo rápidamente en consideración. Es que hoy sólo se puede hablar de eso, de que está con las mismas posibilidades que varios de sus compañeros, pero no con el puesto asegurado. Si es utilizado en el táctico de hoy sus chances habrán aumentado considerablemente. Ni hablar si es ratificado en el ensayo futbolístico de mañana.

El conocimiento, pero sobre todo la confianza, de Leo Fernández para con Ojeda es tal que el correntino jugó los ocho partidos de titular en el equipo de reserva. Por eso la rápida convocatoria y el convencimiento de que está listo para salir al ruedo, aunque para ello el jugador deberá cumplir con un requisito fundamental, que es ni más ni menos que demostrar durante la semana que está, en caso de tocarle, en condiciones de asumir el desafío.

¿Quien es Emmanuel Ojeda?



* Correntino de nacimiento

Nació en Goya (Corrientes) el 5 de noviembre de 1997. Pero a los 2 años se mudó a Rosario. Su padre se llama Pedro, que además por documento es su primer nombre, y su mamá Paula. Tiene 2 hermanos: Celeste (16) y Renzo (5).



* Sus comienzos en el fútbol

Comenzó en un club que se llama Rosario Sur, que está jugando en la Liga Ardyti en el fútbol infantil. Allí estuvo hasta 2007. En 2008 se fue a Provincial, donde jugó su último año de baby. En 2009 pasó a Adiur y jugó en predécima. Y al año siguiente, en 2010, firmó en Central. Lo llevó Walter Palma, hermano de Omar.



* Inferiores de AFA

Debutó en 9ª división el 09/04/2011 ante Belgrano (L) cuando Central ganó 2 a 1 con goles de Agustín Maziero y Matías Recalde. El DT era Pablo Rodríguez y ese año también lo tuvo a Alejandro Rubinich. En 8ª tuvo a Cristian Daniele y Ariel Santoro, en 7ª a Miguel Macri y Daniel Moscetta, en 6ª a Leo Fernández, en 5ª a Fernando Lanzidei y en 4ª a Fernández y Galloni. Jugó entre todas las divisiones 122 encuentros y marcó 8 goles.



* Reserva

Su estreno en esta división fue el 28/02/2016 ante Colón (V) 3-4 (dos de Ijiel Protti y uno de Da Campo) y Hugo Galloni como DT. Lleva 29 partidos (27 como titular) y no marcó goles.



* Copa Santa Fe

No pudo jugar la edición 2016 ya que estaba en un torneo en España con la selección Sub 20. Mientras que en la edición 2017, cuando los canallas salieron campeones, jugó los últimos 4 partidos. La vuelta ante Unión (V) 1-0, la semifinal versus Atlético San Jorge (L) 5-2 y los dos cotejos de la final frente a Atlético de Rafaela: 1-0 en la Perla del Oeste y 2-2 en el Gigante.



* Primera en AFA

Firmó planilla 13 veces. Estuvo 10 veces en el banco sin ingresar y tiene en cancha 168 minutos distribuidos en 3 partidos en la temporada 2016/17 con el Chacho Coudet (76' con Huracán, 69' con Olimpo y 23' ante Lanús).

Datos: Carlos Durhand