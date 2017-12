"Ojalá esta vez se nos dé el ascenso"

Si un hincha de Central Córdoba que recién se despierta agarra un fixture de la Primera C y ve los resultados del equipo en las primeras fechas, automáticamente deja de leer y se resigna. Lo cierto es que el charrúa tuvo dos caras: una irregular al principio del torneo y otra aplastante en la parte final. En las primeras ocho fechas del campeonato sacó apenas 7 puntos sobre 24 y pudieron ganar de local recién en la 9ª jornada. En ese momento llegó el clic y el conjunto de Tablada comenzó un camino arrasador. Tumbó a equipos importantes, recuperó la sonrisa en el Gabino Sosa y se hizo más fuerte aún jugando como visitante. Si bien falta toda una rueda, Córdoba se consolida, entusiasma y genera expectativas a todos los hinchas. "La ilusión está y, aunque no va a ser fácil, este equipo saldrá a ganar en todas las canchas", comentó el director técnico Ariel Cuffaro Russo, en un mano a mano con Ovación.

¿Por qué les costó tanto el arranque del torneo?

El fútbol tiene ciertas cosas que a veces no se pueden explicar. Hay ocasiones en que una pelota no quiere entrar y después terminás perdiendo el partido. Había que poner bien al equipo porque llegaron varios chicos nuevos. Sabíamos que iba a costar la adaptación, como también me costó a mí acostumbrarme a dirigir en la categoría. Cuando fui logrando que el equipo juegue como yo quería, sabía que los resultados iban a llegar solos.

Desde afuera se vio que, al ser un plantel nuevo, faltaba entendimiento entre los jugadores, ¿vos cómo lo viste desde adentro?

Sí, faltaba entendimiento, pero es normal en un grupo nuevo. Igualmente yo estaba tranquilo porque cuando vos tenés buenos jugadores es cuestión de tiempo para que lleguen los resultados. Este equipo, aún no jugando bien de entrada, generaba muchas situaciones. Cuando las cosas no nos salían seguíamos apuntando para el mismo lado, trabajando las mismas cosas y ahí empezamos a resolver el funcionamiento.

¿Cuándo notaste que los jugadores hicieron un quiebre y comenzaron la recuperación?

Nos empezamos a poner fuertes después del partido que le ganamos a Ituzaingó de visitante. En ese momento el juego del equipo me terminó de convencer. Sabíamos lo que queríamos, sabíamos qué hacer dentro de la cancha y cómo jugar ante cada rival, también dependiendo de si era una cancha chica, si estaba embarrada, si había que jugar por abajo o por arriba, cosas de ese estilo. El equipo aprendió a resolver situaciones y se acomodó. Poniéndote un ejemplo, Independiente no salió campeón de la Sudamericana por los drones, sino que lo hizo porque tiene buenos jugadores.

Tenés jugadores con pasado en primera como el Chelito Delgado, Damián Ledesma, Juan Marcelo Ojeda y Lalo Pérez: ¿Te dan un plus en una categoría tan complicada como la C?

Tener un buen arquero en esta división es clave y más si se trata de alguien como Ojeda, que tiene mucha experiencia. Lo mismo con Ledesma y Lalo. Y yo siempre digo que lo de Delgado es un párrafo aparte. Que hoy esté vistiendo la camiseta de Central Córdoba es muy importante. Es un jugador de puro talento, ojalá lo tengamos mucho tiempo más y vamos a tratar de ponerlo a punto en la pretemporada.

¿Qué fortaleza le destacás al equipo en esta primera parte del torneo y cuál fue la mayor debilidad que tuvieron?

Al principio estaba muy preocupado porque generábamos situaciones pero errábamos muchos goles. Dejamos muchos puntos en el camino por eso. Después empezaron a hacer goles todos, incluso Sgotti o Renzo Funes, que tienen otra función en la cancha. Nuestra fortaleza es que tenemos gente de experiencia en toda la cancha, salimos a ganar en todos los estadios. Después a lo mejor no se puede o nos toca un árbitro que nos perjudica, pero este equipo tiene personalidad y jugamos siempre de la misma manera. Tener ese carácter te conduce a lograr cosas.

De los equipos que están peleando el torneo, ¿cuál te parece el más complicado?

Además de Midland y Defensores Unidos que están arriba, te nombraría a Laferrere, que es un equipo histórico de la categoría y que maneja un gran presupuesto. También Merlo tiene buenos jugadores. Dock Sud tuvo un cambio de técnico y terminó bien. Lo importante es que nosotros mantengamos el nivel de juego y nos sintamos superior al rival.

¿Vas a buscar refuerzos o estás conforme con lo que tenés?

Ojalá se pudiera pero soy un técnico al que no le gusta traer por traer. Siento un gran compromiso con los jugadores. Cuando sos técnico y te parás frente al plantel, tenés que tener la conciencia limpia y mirarlos a la cara a todos. Tenés que ejercer un liderazgo y si perdés credibilidad con el grupo eso no se recupera. Vamos a jugar con lo que tenemos, después si viene alguno deberá ganarse el lugar.

Les diste espacio a varios juveniles, entre ellos Cristian Sgotti, que se afirmó en el lateral izquierdo, ¿vas a seguir apostando a las inferiores?

Sgotti cumpió muy bien, se adapta a jugar en las dos posiciones, tanto de 3 como de 4, es obediente y muy inteligente para desempeñarse como lateral. También están Trejo, Alan García, Esquivel, son chicos que vamos llevando de a poco y ya se están ganando su lugar.

Falta una fecha para cerrar la primera rueda, ¿piensan en la clasificación a la Copa Argentina o están con la cabeza en lograr el ascenso directo?

Uno trata de ser prudente y de ir despacio. Yo hace nueve meses, cuando agarré el equipo, estaba para descender. No salimos de un día para otro, costó bastante. Pudimos ganar partidos importantes y zafamos. Ahora nos acomodamos, estamos entre los cuatro primeros y sería un paso gigante clasificar a la Copa Argentina, como pasó en 2015. Sabemos que estamos en la zona de lucha directa por el ascenso pero todavía falta una rueda completa, ahora se viene el momento más difícil. Los equipos se van a reforzar y no va a ser fácil. Ojalá podamos seguir por el buen camino, yo hubiera deseado que el torneo no termine porque veníamos muy bien. Hay que mantener el nivel e ir partido a partido.

Los hinchas charrúas están muy ilusionados con la campaña que están haciendo, ¿qué les dirías?

Con el hincha estamos agradecidos. La ilusión está, este equipo entusiasma y tenemos posibilidades. Estamos bien armados y si logramos mantenernos, el hincha va a estar contento. Ojalá podamos pelear hasta el final y esta vez lograr el ascenso.



Leandro Garbossa