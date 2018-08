Observaron las 3 listas

La junta electoral de Rosario Central se reunió ayer para revisar las tres listas que se disputarán un padrón de 37.186 socios en los comicios del próximo 30 de septiembre y proponen como candidatos a Rodolfo Di Pollina, Hernán Marty y Mario Moretti. "No hubo impugnaciones, a las tres les hicimos correcciones que podrán normalizar en 48 horas", le dijo ayer Vicente Romano, uno de los integrantes del tribunal, a Ovación.

Tanto Foro Canallas Unidos (Di Pollina), como Comunidad Canalla (Marty) y Lista Fuerza Auriazul (Moretti) deben presentar 23 candidatos a comisión directiva. Pero además deben sumar los candidatos para la Asamblea de Representantes (74 en total) y los contadores que integrarán la Comisión Revisora de Cuentas (un total de 6) que trabajarán codo a codo con el tesorero y el resto de los directivos.

Cada uno de esos nombres fueron fiscalizados por el tribunal y las observaciones pasaron por las edades mínimas de algunos candidatos, la antigüedad requerida como socio y el cálculo incorrecto del cupo femenino en la Asamblea de Representantes. Es que el año pasado se reformaron los estatutos del club y entre otras cuestiones se fijó un cupo femenino del 20 por ciento para la asamblea, que la lista de Marty no había completado correctamente. Se trata de un organismo, que debe reunirse como mínimo dos veces al año, encargado de aprobar la memoria y balance, determinar la cantidad de socios y elegir el tribunal de disciplina. El socio que no sea asambleísta podrá asistir a las asambleas pero no tendrá voz ni voto.

"La nueva normativa generó algunas incorrecciones que fueron señaladas. Tras la regularización tendrán 20 días para que cada lista presente los 320 avales y recién allí quedarán formalmente oficializadas", adelantó Romano.

Donde no se fijó cupo femenino es en las listas a comisión directiva. Allí las mujeres son amplia minoría en todas las listas. Foro Canallas Unidos incluyó a tres vocales (Carla Facchiano, Geraldina Platero y Ana Paula Milo), Fuerza Auriazul sólo lleva una vocal (Brenda Montemartini) y Comunidad Canalla a ninguna.

"Difícil que esto cambie si no cambia la sociedad. En un club de fútbol hay mucho machirulo y las mujeres somos pocas: cuidamos a los hijos para que los varones estén acá todos los días en comisión directiva", argumentó Laura Vicario desde el tribunal.