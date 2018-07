A revertirlo. El equipo argentino se mostró unido y de buen humor en las prácticas pese a la caída ante Alemania, que lo complicó.

La tercera presentación de Las Leonas en el Mundial de Londres les acarreará una serie de desafíos que, los cumplan o no, serán determinantes para saber dónde están paradas de cara a la pelea por el título del mundo. Desde las 10 (Espn y Espn Play) se medirán con Sudáfrica por la última fecha de la fase de grupos, en este caso el C. Y deberán ganar si quieren llegar directo a los cuartos de final, aunque también deberán implorar porque España les dé una mano venciendo a Alemania, líder de las posiciones, un rato antes. En tanto, además, las chicas argentinas tienen que mejorar imperiosamente en el juego, afinar la puntería y capitalizar mejor la posesión.

La bronca con la que se fueron de la cancha Las Leonas tras caer en la segunda fecha ante Alemania por 3 a 2 permite adelantar que, de mínima, hoy saldrán con el cuchillo entre los dientes. Jugaron un muy mal primer tiempo que terminaron pagando carísimo por no poder revertir los tres goles teutones. Aunque a las germanas no hay que restarles méritos.

Tras haber goleado a España 6 a 2 en el debut y pese a no desplegar su mejor juego, Las Leonas se ilusionaban con quedarse sin demasiados inconvenientes con el primer lugar del grupo, lo que implica pasar directamente a cuartos de final. Pero Alemania les puso freno, les mostró una realidad que deben mejorar y por eso hoy están obligadas a ganar. Aunque antes de salir a la cancha tendrán una presión, porque ingresarán sabiendo el resultado de Alemania y España, que se enfrentan a las 8 (Espn Play). Si Alemania vence ya será imposible que Las Leonas sean primeras. Si se impone España, Argentina debe asegurarse una buena diferencia de gol. O sea, no puede tenerle piedad al rival más débil del grupo.

Si Las Leonas terminan primeras, como se dijo, acceden directo a los cuartos de final, por lo que en el camino de la búsqueda al título tendrán un partido menos sobre sus espaldas. Si quedan segundas chocarán con el tercero del grupo D (hoy Japón) pero si concluyen terceras enfrentarán al segundo del D, más complicado, porque hoy allí está Nueva Zelanda.

Ante Alemania, Argentina tuvo el 51% de posesión de la pelota pero no supo sacar provecho. Ingresó 31 veces al círculo rival y le ingresaron 19, pero perdió (4 tiros netos al arco y tres goles). Y además, otra vez no supieron sacar provecho de los 6 córners cortos (sólo de uno)con los que contaron, sobre 4 de su rival. Las falencias obligaron a una autocrítica intensa entre cuerpo técnico y jugadoras que alimentó bronca y las ganas de salir de nuevo a la cancha, de inmediato, a revertir esta tendencia. Hoy mismo.

¿Te gustó la nota?